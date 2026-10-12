Dünya ülkelerinin ordularında görev yapan aktif personel sayıları belli oldu. Açıklanan sıralamada Asya ülkeleri listenin üst sıralarında ağırlık kazandı.
Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu
Dünyada en fazla aktif askere sahip ülkeler sıralandı. Türkiye, listede ön sıralarda yer alırken Çin, 2 milyon 35 bin personelle listenin zirvesine yerleşti.Kaynak: Haber Merkezi
Bir ülkenin askerî kapasitesini değerlendirirken ordudaki personel sayısı önemli bir ölçüt olarak öne çıkıyor. Ancak asker sayısının yüksek olması, tek başına askerî üstünlük anlamına gelmiyor.
Birliklerin sahip olduğu silah ve araçlar, teknolojik yeterlilik, eğitim seviyesi ve operasyonların planlanması da orduların etkinliğini etkiliyor.
Askerî faaliyetlerin sürdürülebilmesi, sahadaki personelin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve birliklerin düzenli biçimde desteklenmesine bağlı bulunuyor.
Yeterli sayıda askerin bulunması, geniş alanlarda görev yapılmasına ve farklı sorumlulukların birlikler arasında dağıtılmasına imkân tanıyor.
Bir ordunun uzun süreli operasyonlarda ayakta kalabilmesi için yalnızca insan gücüne sahip olması yeterli olmuyor.
Askerlerin beslenmesi, yakıt ve mühimmatın ulaştırılması, sağlık hizmetlerinin sağlanması ve nakliye faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi gerekiyor.
Bu alanlardaki aksaklıklar, personel sayısı yüksek olan orduların bile hareket kabiliyetini sınırlayabiliyor.
Kara, hava ve deniz kuvvetleri, ülkelerin savunma yapılanmalarında farklı sorumluluklar üstleniyor.
Bu kuvvetlerin sahip olduğu imkânlar ve birbirleriyle uyumlu çalışabilmeleri, askerî kapasitenin önemli parçalarını oluşturuyor.
Kara kuvvetleri, ülke topraklarının savunulması ve karadaki güvenliğin sağlanması için faaliyet gösteriyor.
Piyade birliklerinin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu sistemleri ve askerî malzemelerin taşınmasını sağlayan lojistik birimler bu kuvvetin yapısını oluşturuyor.
Birliklerin sahadaki performansı, personel mevcudunun yanında araçların durumu ve haberleşme sistemlerinin yeterliliğiyle de bağlantılı.
Hava kuvvetlerinin görevleri arasında hava sahasını korumak, keşif yapmak, gözetleme faaliyetleri yürütmek ve hava savunmasını sağlamak bulunuyor.
Savaş uçakları ve helikopterlerin yanı sıra insansız hava araçları ile radar sistemleri de bu alandaki askerî imkânların önemli parçaları arasında yer alıyor.
Gelişen teknoloji, hava operasyonlarının yürütülme biçiminde değişikliklere yol açıyor.
Deniz kuvvetleri ise deniz sınırlarının güvenliğini sağlamak, ticaret yollarını korumak ve denizlerdeki askerî faaliyetleri sürdürmekle görevli.
Fırkateynler, denizaltılar ve lojistik gemiler, bu görevlerin yerine getirilmesinde kullanılan temel unsurlar arasında bulunuyor.
Aktif asker sayısına göre ilk 20 ülke
1- Çin — 2 milyon 35 bin aktif asker
2- Hindistan — 1 milyon 500 bin aktif asker
3- 1 milyon 340 bin aktif asker
4- Kuzey Kore — 1 milyon 280 bin aktif asker
5- Rusya — 1 milyon 260 bin aktif asker
6- Ukrayna — 677 bin aktif asker
7- Pakistan — 660 bin aktif asker
8- İran — 610 bin aktif asker
9- Güney Kore — 450 bin aktif asker
10- Vietnam — 450 bin aktif asker
11- Mısır — 438 bin aktif asker
12- Brezilya — 374 bin aktif asker
13- Türkiye — 355 bin aktif asker
14- Meksika — 301 bin aktif asker
15- Suudi Arabistan — 257 bin aktif asker
16- Japonya — 247 bin aktif asker
17- Fransa — 204 bin aktif asker
18- Almanya — 179 bin aktif asker
19- Polonya — 173 bin aktif asker
20- Afganistan — 172 bin aktif asker