Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu

Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu

Dünyada en fazla aktif askere sahip ülkeler sıralandı. Türkiye, listede ön sıralarda yer alırken Çin, 2 milyon 35 bin personelle listenin zirvesine yerleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 1

Dünya ülkelerinin ordularında görev yapan aktif personel sayıları belli oldu. Açıklanan sıralamada Asya ülkeleri listenin üst sıralarında ağırlık kazandı.

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 2

Bir ülkenin askerî kapasitesini değerlendirirken ordudaki personel sayısı önemli bir ölçüt olarak öne çıkıyor. Ancak asker sayısının yüksek olması, tek başına askerî üstünlük anlamına gelmiyor.

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 3

Birliklerin sahip olduğu silah ve araçlar, teknolojik yeterlilik, eğitim seviyesi ve operasyonların planlanması da orduların etkinliğini etkiliyor.

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 4

Askerî faaliyetlerin sürdürülebilmesi, sahadaki personelin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve birliklerin düzenli biçimde desteklenmesine bağlı bulunuyor.

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 5

Yeterli sayıda askerin bulunması, geniş alanlarda görev yapılmasına ve farklı sorumlulukların birlikler arasında dağıtılmasına imkân tanıyor.

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Bir ordunun uzun süreli operasyonlarda ayakta kalabilmesi için yalnızca insan gücüne sahip olması yeterli olmuyor.

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Askerlerin beslenmesi, yakıt ve mühimmatın ulaştırılması, sağlık hizmetlerinin sağlanması ve nakliye faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi gerekiyor.

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Bu alanlardaki aksaklıklar, personel sayısı yüksek olan orduların bile hareket kabiliyetini sınırlayabiliyor.

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Kara, hava ve deniz kuvvetleri, ülkelerin savunma yapılanmalarında farklı sorumluluklar üstleniyor.

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Bu kuvvetlerin sahip olduğu imkânlar ve birbirleriyle uyumlu çalışabilmeleri, askerî kapasitenin önemli parçalarını oluşturuyor.

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Kara kuvvetleri, ülke topraklarının savunulması ve karadaki güvenliğin sağlanması için faaliyet gösteriyor.

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Piyade birliklerinin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu sistemleri ve askerî malzemelerin taşınmasını sağlayan lojistik birimler bu kuvvetin yapısını oluşturuyor.

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Birliklerin sahadaki performansı, personel mevcudunun yanında araçların durumu ve haberleşme sistemlerinin yeterliliğiyle de bağlantılı.

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 14

Hava kuvvetlerinin görevleri arasında hava sahasını korumak, keşif yapmak, gözetleme faaliyetleri yürütmek ve hava savunmasını sağlamak bulunuyor.

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 15

Savaş uçakları ve helikopterlerin yanı sıra insansız hava araçları ile radar sistemleri de bu alandaki askerî imkânların önemli parçaları arasında yer alıyor.

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 16

Gelişen teknoloji, hava operasyonlarının yürütülme biçiminde değişikliklere yol açıyor.

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 17

Deniz kuvvetleri ise deniz sınırlarının güvenliğini sağlamak, ticaret yollarını korumak ve denizlerdeki askerî faaliyetleri sürdürmekle görevli.

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 18

Fırkateynler, denizaltılar ve lojistik gemiler, bu görevlerin yerine getirilmesinde kullanılan temel unsurlar arasında bulunuyor.

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 19

Aktif asker sayısına göre ilk 20 ülke

1- Çin — 2 milyon 35 bin aktif asker

2- Hindistan — 1 milyon 500 bin aktif asker

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 20

3- 1 milyon 340 bin aktif asker

4- Kuzey Kore — 1 milyon 280 bin aktif asker

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 21

5- Rusya — 1 milyon 260 bin aktif asker

6- Ukrayna — 677 bin aktif asker

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 22

7- Pakistan — 660 bin aktif asker

8- İran — 610 bin aktif asker

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 23

9- Güney Kore — 450 bin aktif asker

10- Vietnam — 450 bin aktif asker

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 24

11- Mısır — 438 bin aktif asker

12- Brezilya — 374 bin aktif asker

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 25

13- Türkiye — 355 bin aktif asker

14- Meksika — 301 bin aktif asker

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 26

15- Suudi Arabistan — 257 bin aktif asker

16- Japonya — 247 bin aktif asker

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 27

17- Fransa — 204 bin aktif asker

18- Almanya — 179 bin aktif asker

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Orduların asker sayıları açıklandı: Türkiye’nin sırası belli oldu - Resim: 28

19- Polonya — 173 bin aktif asker

20- Afganistan — 172 bin aktif asker

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