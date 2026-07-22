Ordu'da dehşet anları: 30 metreden denize uçan otomobili görenler uçak düştü sandı

Savaş Karakoç isimli bir diğer mahalle sakini ise aracın duvarları yıkarak denizin kenarına çakıldığını ve sürücünün araçtan kendi imkanlarıyla çıktığını belirterek yaşanan olayın mucizevi bir şekilde ucuz atlatıldığını vurguladı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatarak tahkikatı sürdürüyor.