Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu adeta uçuruma yuvarlandı. Samsun yönünden gelen 34 GS 215 plakalı Mercedes marka araç, önce aydınlatma direğine çarptı, ardından refüjü aşarak karşı şeride ve kaldırıma çarptı.
Ordu'da dehşet anları: 30 metreden denize uçan otomobili görenler uçak düştü sandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 30 metre yükseklikten bir evin hemen yanından geçerek deniz kıyısına düştü. Sürücünün yaralı kurtulduğu kazada mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.Kaynak: İHA
EVİ TEĞET GEÇEREK KAYALIKLARA DÜŞTÜ
Kaldırıma çarptıktan sonra havalanan otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten bir müstakil evin hemen yanından geçerek deniz kıyısına çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 36 yaşındaki sürücü Ulvi Anıl H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI: "UÇAK DÜŞÜYOR ZANNETTİM"
Aracın teğet geçtiği evde çalışan görgü tanığı Yılmaz Demireğen, yaşadığı şoku şu sözlerle aktardı:
"Gürültüyle birlikte uçak düşüyor sandım. Başımı kaldırdığımda otomobilin havada uçtuğunu gördüm. Eğer 4 metre daha bu tarafa gelseydi tam üzerimize düşecekti."
Savaş Karakoç isimli bir diğer mahalle sakini ise aracın duvarları yıkarak denizin kenarına çakıldığını ve sürücünün araçtan kendi imkanlarıyla çıktığını belirterek yaşanan olayın mucizevi bir şekilde ucuz atlatıldığını vurguladı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatarak tahkikatı sürdürüyor.