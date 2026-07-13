OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı

Yarı final heyecanı başlıyor
2026 Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor. Dev eşleşmelerde Fransa-İspanya ve Arjantin-İngiltere karşı karşıya gelecek.
Yarı final heyecanı başlıyor
2026 Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor. Dev eşleşmelerde Fransa-İspanya ve Arjantin-İngiltere karşı karşıya gelecek.
OPTA simülasyon yaptı
Ünlü veri platformu OPTA, binlerce simülasyon sonucu yarı finale kalan 4 takımın finale çıkma ve şampiyonluk ihtimallerini açıkladı.
Fransa favori gösterildi
Fransa, yüzde 57.7 final ve yüzde 34 şampiyonluk ihtimaliyle turnuvanın en büyük favorisi olarak öne çıktı.
İspanya zirve takibini sürdürüyor
İspanya’nın finale çıkma ihtimali yüzde 42.3 olarak hesaplanırken, şampiyonluk oranı yüzde 23.4 olarak açıklandı.
İngiltere dengede
İngiltere’nin finale kalma ihtimali yüzde 50.9 olurken, şampiyonluk şansı yüzde 21.9 olarak belirlendi.
Arjantin hemen arkasında
Arjantin için yapılan hesaplamalarda finale çıkma ihtimali yüzde 49.1, şampiyonluk ihtimali ise yüzde 20.6 olarak açıklandı.
Fransa - İspanya maçı
Yarı finalin ilk karşılaşması 14 Temmuz’da Fransa ile İspanya arasında oynanacak.
Arjantin - İngiltere maçı
Diğer yarı final mücadelesinde ise 15 Temmuz’da Arjantin ile İngiltere kozlarını paylaşacak.
Dev maçlar nefes kesecek
Dört büyük takımın mücadele edeceği yarı finallerde yüksek tempo ve büyük rekabet bekleniyor.
OPTA verilerine göre Fransa bir adım önde olsa da, yarı final eşleşmelerinde sürpriz ihtimaller de oldukça yüksek görünüyor.