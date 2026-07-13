OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı

Dev maçlar nefes kesecek

Dört büyük takımın mücadele edeceği yarı finallerde yüksek tempo ve büyük rekabet bekleniyor.

OPTA verilerine göre Fransa bir adım önde olsa da, yarı final eşleşmelerinde sürpriz ihtimaller de oldukça yüksek görünüyor.