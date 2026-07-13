Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı

OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı

Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin’in yer aldığı yarı final öncesi OPTA binlerce simülasyonla şampiyonluk ihtimallerini açıkladı.

Kaynak: Diğer
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OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı - Resim: 1

Yarı final heyecanı başlıyor

2026 Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor. Dev eşleşmelerde Fransa-İspanya ve Arjantin-İngiltere karşı karşıya gelecek.

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OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı - Resim: 2

OPTA simülasyon yaptı

Ünlü veri platformu OPTA, binlerce simülasyon sonucu yarı finale kalan 4 takımın finale çıkma ve şampiyonluk ihtimallerini açıkladı.

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OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı - Resim: 3

Fransa favori gösterildi

Fransa, yüzde 57.7 final ve yüzde 34 şampiyonluk ihtimaliyle turnuvanın en büyük favorisi olarak öne çıktı.

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OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı - Resim: 4

İspanya zirve takibini sürdürüyor

İspanya’nın finale çıkma ihtimali yüzde 42.3 olarak hesaplanırken, şampiyonluk oranı yüzde 23.4 olarak açıklandı.

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OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı - Resim: 5

İngiltere dengede

İngiltere’nin finale kalma ihtimali yüzde 50.9 olurken, şampiyonluk şansı yüzde 21.9 olarak belirlendi.

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OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı - Resim: 6

Arjantin hemen arkasında

Arjantin için yapılan hesaplamalarda finale çıkma ihtimali yüzde 49.1, şampiyonluk ihtimali ise yüzde 20.6 olarak açıklandı.

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OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı - Resim: 7

Fransa - İspanya maçı

Yarı finalin ilk karşılaşması 14 Temmuz’da Fransa ile İspanya arasında oynanacak.

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OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı - Resim: 8

Arjantin - İngiltere maçı

Diğer yarı final mücadelesinde ise 15 Temmuz’da Arjantin ile İngiltere kozlarını paylaşacak.

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OPTA açıkladı: Dünya Kupası’nda şampiyonluk ihtimalleri belli oldu, final tahmini yapıldı - Resim: 9

Dev maçlar nefes kesecek

Dört büyük takımın mücadele edeceği yarı finallerde yüksek tempo ve büyük rekabet bekleniyor.

OPTA verilerine göre Fransa bir adım önde olsa da, yarı final eşleşmelerinde sürpriz ihtimaller de oldukça yüksek görünüyor.

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