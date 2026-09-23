Opel'den efsanevi dönüş: Astra'ya 280 beygirlik 'GSE' dopingi

SARI DİKİŞLER VE DİNAMİK TASARIM DETAYLARI

Tasarım tarafında Opel Vizor ön panelinin altına eklenen modele özgü renk detayları ve tampon üzerindeki “GSE LINE” imzası dikkat çekiyor. Standart olarak 17 inç elmas kesim alaşım jantlarla gelen araçta 18 inç jant seçeneği opsiyonel listede yer alıyor. İç mekanda ise koltuklar, direksiyon, kapı panelleri ve orta konsola işlenen sarı dikiş detayları alüminyum spor pedallarla desteklenerek kabindeki sportif atmosfer pekiştiriliyor.