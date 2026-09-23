Geçtiğimiz aylarda yenilenen Astra'yı Türkiye pazarına sunan Opel, modelin sportif karakterini zirveye taşıyacak yeni GSE Line versiyonunu duyurdu. Alman üretici, yeni donanım paketini ilk olarak Paris Otomobil Fuarı’nda otomobilseverlerin beğenisine sunacak.
Opel'den efsanevi dönüş: Astra'ya 280 beygirlik 'GSE' dopingi
Opel, yeni performans odaklı GSE Line donanım paketini ilk kez Astra modelinde sergilemeye hazırlanıyor. 2027 baharında satışa çıkacak serinin ardından tanıtılacak 280 beygirlik tepe versiyon ise efsanevi OPC ruhunu yeniden yollara taşıyacak.Haber Merkezi
2027 baharından itibaren mevcut GS donanım seviyesinin yerini alacak olan paket; elektrikli, plug-in hibrit, hibrit ve içten yanmalı motor seçeneklerinin tamamında tercih edilebilecek.
SARI DİKİŞLER VE DİNAMİK TASARIM DETAYLARI
Tasarım tarafında Opel Vizor ön panelinin altına eklenen modele özgü renk detayları ve tampon üzerindeki “GSE LINE” imzası dikkat çekiyor. Standart olarak 17 inç elmas kesim alaşım jantlarla gelen araçta 18 inç jant seçeneği opsiyonel listede yer alıyor. İç mekanda ise koltuklar, direksiyon, kapı panelleri ve orta konsola işlenen sarı dikiş detayları alüminyum spor pedallarla desteklenerek kabindeki sportif atmosfer pekiştiriliyor.
280 BEYGİRLİK DEV PERFORMANS YOLDA
"Grand Sport Electric" anlamını taşıyan GSE vizyonunun en heyecan verici adımı ise 2027 lansmanının ardından atılacak. Opel, 206 kW yani yaklaşık 280 beygir güç üreten en tepe versiyonu seriye ekleyecek.
Eski Astra OPC modellerini anımsatan bu yüksek güç çıktısına sahip tepe versiyonun teknik detayları önümüzdeki dönemde netleşecek. Marka, GSE Line donanım anlayışını ilerleyen süreçte diğer binek modellerine de yaymayı hedefliyor.