Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgesel dengeleri hareketlendirirken Hindistan’da geniş çaplı bir tepkiye yol açtı. Üç ülkenin birbirine savunma garantisi vermesini kendisine karşı düşmanca bir adım olarak nitelendiren Yeni Delhi yönetimi ve ülke medyası; Türkiye ve Suudi Arabistan’a karşı boykot kampanyası başlattı.
On binlerce kişi Türkiye uçuşunu hemen iptal etti: Her şey imzayla başladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgesel dengeleri hareketlendirirken Hindistan’da geniş çaplı bir tepkiye yol açtı.Cemile Kurel
Mekke Ortak Savunma Anlaşması Dengeleri Değiştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde atılan imzalarla hayata geçen Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkelere karşılıklı savunma güvencesi sağlıyor.
Metne imza atan tarafların stratejik ortaklığı, bölgesel güç dengelerinde yeni bir dönemi başlatırken; anlaşma İran, İsrail ve Yunanistan başta olmak üzere pek çok ülkede yankı buldu.
Ancak metne yönelik en sert ve somut tepki, uzun süredir Pakistan ile diplomatik ve askeri gerilimler yaşayan Hindistan’dan geldi.
Hint Medyasından Anti-Propaganda ve Seyahat İptali Çağrısı
1,5 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da devlet televizyonu ve ulusal medya kuruluşları, anlaşmanın ardından Türkiye ve Suudi Arabistan’ı hedef alan geniş çaplı bir anti-propaganda kampanyası başlattı.
Yapılan yayınlarda Hint vatandaşlarına seyahat planlarını askıya alma ve boykota katılma çağrısı yapıldı.
Daha önceki yıllarda da Ankara-İslamabad hattındaki yakınlaşma nedeniyle Türk şirketlerine kısıtlamalar getiren Yeni Delhi yönetimi, savunma paktını doğrudan kendi güvenliğine tehdit olarak değerlendirdi.
Turizm Sektöründe İptal Dalgası: On Binlerce Hintli Biletini Yaktı
Boykot çağrılarının ardından turizm acentelerinde büyük bir yoğunluk yaşanmaya başladı.
Sözcü' de yer alan habere göre acenteler, hafta sonu itibarıyla Hintli müşterilerden normalin çok üzerinde rezervasyon ve seyahat iptal talebi aldıklarını açıkladı.
Açıklanan son raporlara göre her yıl Türkiye’yi ziyaret eden ortalama 250 bin Hintli turistin neredeyse tamamı seyahatlerini yaz döneminde gerçekleştiriyordu. Başlayan iptal dalgasının turizm sezonundaki yansımaları yakından takip ediliyor.