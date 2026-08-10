On binlerce kişi Türkiye uçuşunu hemen iptal etti: Her şey imzayla başladı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgesel dengeleri hareketlendirirken Hindistan’da geniş çaplı bir tepkiye yol açtı. Üç ülkenin birbirine savunma garantisi vermesini kendisine karşı düşmanca bir adım olarak nitelendiren Yeni Delhi yönetimi ve ülke medyası; Türkiye ve Suudi Arabistan’a karşı boykot kampanyası başlattı.