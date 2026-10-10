Ölümün pençesinden aldığı eşini öldürdü: Kan donduran itiraf

Maddi sıkıntılar nedeniyle aramızda tartışmalar çıkıyordu, bana verdiği borç parayı geri istiyordu. Olay günü yeni doğan çocuğumuzun mamasının bittiğini söyledi ve kimlik işlemleri için buluştuk. Giderken gül alıp koltuğun üstüne koydum. İşlemleri hallettik ve evimin önüne geldik. Şarjım bittiği için şarj aletini evden aldım. Gülşah bana verdiği borcu sordu, ardından bana 'hırsız' deyip ailemi suçladı. Bunu gururuma yediremedim. Ben de silahımı çekerek ateşledim. Silaha engel olmaya çalıştı, araçtan inip ayağını tutarak yürüyordu. Kendisine yetiştim ve silahı tekrar ateşledim. Yere düşünce silahı bıraktım ve eve çıktım. Olay anlık gelişti, pişmanım" ifadelerini kullandı.