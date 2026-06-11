Okuma alışkanlığı dijitale kayıyor: Üniversitelerde e-kitap patlaması

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı, 2025'te yüzde 3,8 artarak 2 milyon 713 bin 782 oldu. Söz konusu sayı geçen yıl 2024'e göre, Milli Kütüphane'de yüzde 8,7 artarak 1 milyon 989 bin 18'e, üniversite kütüphanelerinde yüzde 5,2 artarak 22 milyon 899 bin 378'e, halk kütüphanelerinde yüzde 3,8 artarak 26 milyon 41 bin 29'a ulaşırken, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde ise yüzde 1,4 azalarak 64 milyon 337 bin 851'e düştü.