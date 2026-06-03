Okullarda cep telefon yasaklandı: Avrupa'da devrim niteliğinde karar

Polonya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü kabine toplantısında, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ve okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanamamasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.