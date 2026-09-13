Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin ile yaptığı görüşmede sarı-kırmızılı takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'tan Sinan Engin'e dikkat çeken itiraf: Kendime hakim olamıyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sinan Engin ile yaptığı görüşmede Leao, Osimhen ve Sporting maçındaki tercihleri hakkında konuştu. Buruk, saha kenarındaki tavrıyla ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Engin'in aktardığına göre Buruk, Rafael Leao'nun fiziksel durumu, Victor Osimhen'in sahalara dönüş süreci ve Sporting karşılaşmasındaki tercihleri hakkında bilgi verdi. Tecrübeli teknik adam ayrıca maç sırasında saha kenarında yaşadığı heyecanla ilgili de konuştu.
“LEAO FİZİKSEL OLARAK İYİ DEĞİL”
Rafael Leao'nun henüz istediği seviyeye ulaşmadığını belirten Buruk, oyuncunun sürelerinin buna göre ayarlandığını söyledi.
Buruk, “Leao'yu Başakşehir maçında 30 dakika oynattım, yoruldu o sürede. Sporting maçında da oynattım ama şu an fizik olarak iyi değil. İyi duruma geldiği zaman zaten oynatacağım” ifadelerini kullandı.
OSİMHEN İÇİN TRABZONSPOR MAÇI
Sakatlığı nedeniyle Sporting karşılaşmasında forma giyemeyen Victor Osimhen'in durumuna da değinen Okan Buruk, Nijeryalı golcünün dönüşü için Trabzonspor karşılaşmasını işaret etti.
Buruk, Osimhen'in son durumuyla ilgili “Osimhen muhtemelen Trabzonspor maçına yetişir” dedi.
JAKOBS TERCİHİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI
Sporting karşılaşmasında Ismail Jakobs'u stoperde görevlendiren Okan Buruk, bu kararının nedenini de Sinan Engin'e anlattı.
Buruk, rakibin hücum oyuncusu Luis Suarez'in hızını dikkate aldığını belirterek, “Luis Suarez hızlı bir santrafor olduğu için onu oynattım. İyi de oynadı” şeklinde konuştu.
“TUTAMIYORUM KENDİMİ”
Sinan Engin, görüşme sırasında Okan Buruk'a maçlarda saha kenarında daha sakin kalması gerektiğini söylediğini de aktardı.
Engin'in açıklamasına göre Buruk, bu uyarıya “Tutamıyorum kendimi, hakim olamıyorum, sakin de olamıyorum” yanıtını verdi.
Okan Buruk'un sözleri, Galatasaray'ın hem oyuncularının son durumu hem de teknik heyetin maçlardaki tercihleri konusunda dikkat çeken detayları ortaya koydu.