Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: Transfer sorusunu gülerek yanıtladı

Okan Buruk Kafa Sports Youtube kanalında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam A Milli Takım'ın Dünya Kupası ilk maçında aldığı Avustralya mağlubiyetiyle ilgili şunları söyledi:

“Her takım ilk maçlarda zorlanabilir. İspanya’dan da bunu görüyoruz. Bir de katıldığımız 7 şampiyonanın 6’sına kazanamadan başladık. Çok daha pozitif olmamız gerekiyor. Hemen yakıyoruz, yıkıyoruz, oyuncuları ve hocayı hedef gösteriyoruz. Önümüzde çok önemli bir yol var. Oyuncularımıza ve hocamıza da inanıyorum. Bu ister istemez oluyor. Çünkü büyük bir beklenti var.”