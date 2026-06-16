Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: Transfer sorusunu gülerek yanıtladı

Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: Transfer sorusunu gülerek yanıtladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kafa Sports Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. A Milli Takım ile ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik direktörün transferde adı Galatasaray'ın gündeminde anılan Can Uzun ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: Transfer sorusunu gülerek yanıtladı - Resim: 1

Okan Buruk Kafa Sports Youtube kanalında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam A Milli Takım'ın Dünya Kupası ilk maçında aldığı Avustralya mağlubiyetiyle ilgili şunları söyledi:

“Her takım ilk maçlarda zorlanabilir. İspanya’dan da bunu görüyoruz. Bir de katıldığımız 7 şampiyonanın 6’sına kazanamadan başladık. Çok daha pozitif olmamız gerekiyor. Hemen yakıyoruz, yıkıyoruz, oyuncuları ve hocayı hedef gösteriyoruz. Önümüzde çok önemli bir yol var. Oyuncularımıza ve hocamıza da inanıyorum. Bu ister istemez oluyor. Çünkü büyük bir beklenti var.”

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Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: Transfer sorusunu gülerek yanıtladı - Resim: 2

'NASIL OLSA KAZANIRIZ DEDİĞİNİZ ANDA 1-0 GERİDE BAŞLIYORSUNUZ'

“İşimiz ikinci maçta da kolay değil. Güney Amerika futbolu çok sert ve dinamik oluyor. İyi savunma yapıyorlar. Ben konsantrasyonumuzun daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maç nasıl olsa kazanırız duygusu vardı. Ben de yaşadım bunu. Nasıl olsa kazanırız dediğiniz anda 1-0 geride başlıyorsunuz maça.”

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Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: Transfer sorusunu gülerek yanıtladı - Resim: 3

'CEZA SAHASINA GİREMEDİK'

"İlk maçta çok pozisyon üretemedik. Ceza sahasına çok giremedik. Santrforsuz oynayabilirsiniz ama kaleye yakın çok fazla oyuncunuzun olması gerekiyor. Şunu gördüm; savunma oyuncularının arasına orta saha oyuncularımız çok fazla girdi."

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Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: Transfer sorusunu gülerek yanıtladı - Resim: 4

'ARDA'NIN ASIL YERİ MERKEZ'

"Arda’nın kanatta mı ortada mı olması gerektiği oynadığınız oyuna göre değişebilir ama merkezde daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ana yeri merkez oyuncusudur."

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Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: Transfer sorusunu gülerek yanıtladı - Resim: 5

'KEREM'İ FORVET ARKASI KULLANMIŞTIM'

"Biz Kerem’i bir dönem forvet arkası oynattık. Biz hiç forvetsiz oynamadık ama en forvetsiz oynadığımızda Barış’ı kullandık o pozisyonda."

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Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: Transfer sorusunu gülerek yanıtladı - Resim: 6

'CAN UZUN ÇOK BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU'

Forvette oynayabilecek alternatifler arasında Can Uzun'u sayan Okan Buruk'a Candaş Tolga, 'Can Uzun'u beğeniyor musunuz?' diye sordu.

Okan Buruk "Can Uzun’u beğeniyorum." yanıtını verdikten sonra da Candaş Tolga, 'Baya dedikodu var Galatasaray ile ilgili...' dedi.

Gülerek 'Evet.' diye karşılık veren Okan Buruk, genç oyuncuyla ilgili şunları söyledi:

"Çok beğendiğim bir oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında. Sakatlıkları oldu. Hem forvet hem forvet arkası oynayabiliyor. Zorlandığında kanatta da kullanabiliyorsunuz."

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Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması: Transfer sorusunu gülerek yanıtladı - Resim: 7

'CAN UZUN'U ALIYOR MUSUNUZ?' SORUSUNA YANIT

'Can Uzun'u alıyor musunuz?' sorusuna da yanıt veren Okan Buruk, "Listemizde birçok oyuncu var ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı. Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey. Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek transfer dönemi." diye yanıt verdi.

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