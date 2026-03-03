Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynadığı üç maçın tamamını kazanarak zirveye yerleşen Galatasaray, son hafta deplasmanında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Okan Buruk’tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler
Ligde cumartesi günü rakibi Alanyaspor'a mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bu kez rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak. Peki Alanyaspor - Galatasaray karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadelenin son dakika gelişmeleri, muhtemel ilk 11'lerDerleyen: Gül Devrim Koyun
Karşılaşma öncesi her iki takımın muhtemel 11'leri ve geniş kadroları konuşulurken, taraftarlar maçın başlama saati, yayın bilgileri ve izleme detaylarını merakla takip ediyor.
ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.
ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
A Haber'den canlı yayımlanacak.
ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI KİM YÖNETECEK?
Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.
ALANYASPOR MUHTEMEL 11
Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Fatih, Ruan, Hagi, İbrahim, Güven
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Can, Lang, Ahmed
Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Osimhen ve Lemina’nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Sallai, Yunus ve Icardi, Alanya’ya götürülmedi.