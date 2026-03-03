Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul 11°
Okan Buruk'tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler

Okan Buruk’tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler

Ligde cumartesi günü rakibi Alanyaspor'a mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bu kez rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak. Peki Alanyaspor - Galatasaray karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadelenin son dakika gelişmeleri, muhtemel ilk 11'ler

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Okan Buruk'tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynadığı üç maçın tamamını kazanarak zirveye yerleşen Galatasaray, son hafta deplasmanında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

1 9
Okan Buruk’tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler - Resim: 2

Karşılaşma öncesi her iki takımın muhtemel 11'leri ve geniş kadroları konuşulurken, taraftarlar maçın başlama saati, yayın bilgileri ve izleme detaylarını merakla takip ediyor.

2 9
Okan Buruk’tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler - Resim: 3

ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.

3 9
Okan Buruk’tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler - Resim: 4

ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

4 9
Okan Buruk’tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler - Resim: 5

ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Haber'den canlı yayımlanacak.

5 9
Okan Buruk’tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler - Resim: 6

ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI KİM YÖNETECEK?

Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.

6 9
Okan Buruk’tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler - Resim: 7

ALANYASPOR MUHTEMEL 11

Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Fatih, Ruan, Hagi, İbrahim, Güven

7 9
Okan Buruk’tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler - Resim: 8

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Can, Lang, Ahmed

8 9
Okan Buruk’tan sürpriz kadro tercihi: Alanyaspor karşısındaki 11'ler - Resim: 9

Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Osimhen ve Lemina’nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Sallai, Yunus ve Icardi, Alanya’ya götürülmedi.

9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
