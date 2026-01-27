Yeniçağ Gazetesi
27 Ocak 2026 Salı
M.City maçı öncesi Okan Buruk'un dünyası başına yıkıldı: Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün antrenmana çıkmadı

Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz devi Manchester City ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray’da peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak gelen bilgisi ise teknik direktör Okan Buruk’u şoka uğrattı. Milli yıldız Yunus Akgün gribal enfeksiyon nedeniyle son idmanda yer almadı.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
M.City maçı öncesi Okan Buruk’un dünyası başına yıkıldı: Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün antrenmana çıkmadı - Resim: 1

Süper Lig devi Galatasaray, Çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte kritik maçın hazırlıkları sürerken gelen son dakika bilgisi teknik direktör Okan Buruk’u derinden sarstı.

1 6
M.City maçı öncesi Okan Buruk’un dünyası başına yıkıldı: Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün antrenmana çıkmadı - Resim: 2

Çarşamba günü oynanacak olan Manchester City maçı öncesi Galatasaray’da sıcak bir gelişme yaşandı.

2 6
M.City maçı öncesi Okan Buruk’un dünyası başına yıkıldı: Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün antrenmana çıkmadı - Resim: 3

GALATASARAY CEPHESİNDEN KÖTÜ HABER

Milli yıldız Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle karşılaşma öncesindeki son antrenmanda yer almadı.

3 6
M.City maçı öncesi Okan Buruk’un dünyası başına yıkıldı: Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün antrenmana çıkmadı - Resim: 4

SON KARARI KULÜP DOKTORLARI VERECEK

Hücum hattında Okan Buruk’un en güvendiği isimlerden olan Yunus Akgün’ün maçta forma giyip giyemeyeceğine, kulüp doktoru ve teknik heyetin değerlendirmesinin ardından karar verilecek.

4 6
M.City maçı öncesi Okan Buruk’un dünyası başına yıkıldı: Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün antrenmana çıkmadı - Resim: 5

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maçta süre alan Yunus Akgün, 6 gol ve 6 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı.

5 6
M.City maçı öncesi Okan Buruk’un dünyası başına yıkıldı: Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün antrenmana çıkmadı - Resim: 6

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN

Şampiyonlar Ligi Manchester City-Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak. Galatasaray maçı TRT 1 ekranından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

6 6
Kaynak: Spor Servisi
