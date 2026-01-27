Süper Lig devi Galatasaray, Çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte kritik maçın hazırlıkları sürerken gelen son dakika bilgisi teknik direktör Okan Buruk’u derinden sarstı.
M.City maçı öncesi Okan Buruk’un dünyası başına yıkıldı: Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün antrenmana çıkmadı
Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz devi Manchester City ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray’da peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak gelen bilgisi ise teknik direktör Okan Buruk’u şoka uğrattı. Milli yıldız Yunus Akgün gribal enfeksiyon nedeniyle son idmanda yer almadı.Derleyen: Furkan Çelik
Çarşamba günü oynanacak olan Manchester City maçı öncesi Galatasaray’da sıcak bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY CEPHESİNDEN KÖTÜ HABER
Milli yıldız Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle karşılaşma öncesindeki son antrenmanda yer almadı.
SON KARARI KULÜP DOKTORLARI VERECEK
Hücum hattında Okan Buruk’un en güvendiği isimlerden olan Yunus Akgün’ün maçta forma giyip giyemeyeceğine, kulüp doktoru ve teknik heyetin değerlendirmesinin ardından karar verilecek.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maçta süre alan Yunus Akgün, 6 gol ve 6 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı.
MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN
Şampiyonlar Ligi Manchester City-Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak. Galatasaray maçı TRT 1 ekranından şifresiz ve naklen yayınlanacak.