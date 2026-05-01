Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala puan farkını 7’ye çıkardı.
Okan Buruk neşteri vurdu: Galatasaray'da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakalarken, sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon için kadroda büyük değişim planlanıyor. Okan Buruk'un kararı doğrultusunda 4 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Bu galibiyetin ardından sarı-kırmızılı ekipte gözler hem şampiyonluk yarışına hem de yeni sezon planlamasına çevrildi.
Yarın oynanacak Samsunspor maçını kazanması halinde Galatasaray, üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşacak.
KADRODA DEĞİŞİM HAZIRLIĞI
Yönetim ve Okan Buruk, 2026/27 sezonu öncesinde kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanırken, takımda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılacağı belirtildi.
4 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILIYOR
Takvim'de yer alan kiralık olarak forma giyen Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile sezon sonunda devam edilmesinin planlanmadığı ifade edildi.
Ayrıca deneyimli futbolcu Kaan Ayhan'la yolların ayrılması bekleniyor.
SEZON RAKAMLARI
Boey bu sezon Sacha Boey formasıyla 15 maçta 1 gol kaydederken, Noa Lang 16 maçta 2 gol ve 2 asist üretti. Yaser Asprilla ise 9 maçta skor katkısı yapamadı.
Kaan Ayhan ise bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkarken herhangi bir skor katkısında bulunamadı.