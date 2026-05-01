Okan Buruk neşteri vurdu: Galatasaray'da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakalarken, sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon için kadroda büyük değişim planlanıyor. Okan Buruk'un kararı doğrultusunda 4 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Okan Buruk neşteri vurdu: Galatasaray'da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 1

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala puan farkını 7’ye çıkardı.

Okan Buruk neşteri vurdu: Galatasaray'da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 2

Bu galibiyetin ardından sarı-kırmızılı ekipte gözler hem şampiyonluk yarışına hem de yeni sezon planlamasına çevrildi.

Okan Buruk neşteri vurdu: Galatasaray'da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 3

Yarın oynanacak Samsunspor maçını kazanması halinde Galatasaray, üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşacak.

Okan Buruk neşteri vurdu: Galatasaray'da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 4

KADRODA DEĞİŞİM HAZIRLIĞI

Yönetim ve Okan Buruk, 2026/27 sezonu öncesinde kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanırken, takımda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılacağı belirtildi.

Okan Buruk neşteri vurdu: Galatasaray'da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 5

4 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILIYOR

Takvim'de yer alan kiralık olarak forma giyen Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile sezon sonunda devam edilmesinin planlanmadığı ifade edildi.

Okan Buruk neşteri vurdu: Galatasaray'da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 6

Ayrıca deneyimli futbolcu Kaan Ayhan'la yolların ayrılması bekleniyor.

Okan Buruk neşteri vurdu: Galatasaray'da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 7

SEZON RAKAMLARI

Boey bu sezon Sacha Boey formasıyla 15 maçta 1 gol kaydederken, Noa Lang 16 maçta 2 gol ve 2 asist üretti. Yaser Asprilla ise 9 maçta skor katkısı yapamadı.

Okan Buruk neşteri vurdu: Galatasaray'da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 8

Kaan Ayhan ise bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkarken herhangi bir skor katkısında bulunamadı.

