Yeniçağ Gazetesi
28 Mayıs 2026 Perşembe
Okan Buruk 'Buraya kadar' dedi: Galatasaray'da ayrılık...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Okan Buruk’un bir futbolcu için “Buraya kadar” dediği ve bu gelişmenin sarı-kırmızılı ekipte ayrılık sürecini başlattığı öne sürüldü. İşte detaylar…

Süper Lig devi Galatasaray'da önümüzdeki sezonun hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Arka arkaya 4. şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarında da gaza bastı.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde kadro planlamasına devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

OKAN BURUK "BURAYA KADAR" DEDİ

Okan Buruk, sezonu İtalyan ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren savunma oyuncusu Nelsson için 'Buraya kadar' dedi ve ayrılık kararı geldi.

Takımın küme düşmesi nedeniyle satın alma opsiyonu kullanılmayacak olan Danimarkalı savunma oyuncusunun, sezon sonunda Galatasaray’a geri döneceği ve ardından bonservisiyle gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk’un, Victor Nelsson’u yeni sezon kampında görmek istemediği ifade edildi.

TFF’nin 10+4 yabancı kuralı sonrası kadro planlamasını yeniden şekillendiren Galatasaray’da, Nelsson’un bonservisiyle satılması hedefleniyor. Ayrıca oyuncuyla karşılıklı fesih seçeneğinin de masada olduğu aktarıldı.

SAMSUNSPOR'UN DA İLGİSİ VAR

Öte yandan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın daha önce yaptığı açıklamalarda, Galatasaray’dan Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş’a ilgi duyduklarını ifade etmişti.

YABANCI KURALI ELİ KOLU BAĞLADI

Öte yandan Galatasaray, yabancı kuralı sebebiyle Lemina ve Icardi için de henüz kararını vermedi. Bilgilere göre Okan Buruk, Icardi için "Kalmalı" raporu vermedi.

