Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2026 öğretmen il içi atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Türkiye genelinde binlerce öğretmen, görev yaptıkları il içerisinde farklı okul ve ilçelerde görev alabilmek için 4-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını tamamladı. Başvuru sürecinin ardından gözler şimdi MEBBİS il içi atama sonuç ekranına çevrildi.
Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin il içi atama sonuçları bugün açıklanıyor. Binlerce öğretmen yeni görev yeri ve okulunu öğrenmek için sonuç ekranına kilitlendi. Sonuç sorgulama ekranı, sıra atamaları ve tüm detaylar haberimizde…
MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre öğretmenlerin il içi atama sonuçları 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğretmenler, yeni görev yerlerini ve atandıkları okulları öğrenebilecek.
MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Öğretmenler, il içi tayin sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi platformları üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Sonuç işlemleri için öğretmenlerin MEBBİS veya Personel Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden giriş yapması gerekiyor.
Sonuç sorgulama işlemleri şu adreslerden yapılabilecek:
MEBBİS sistemi
Personel Genel Müdürlüğü ekranı
Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileriyle giriş yapan öğretmenler, atama sonuç detaylarına ulaşabilecek. Atama sonuç ekranında öğretmenlerin yerleştirildiği okul, ilçe ve görev bilgileri yer alacak.
İL İÇİ ATAMADA YERLEŞEMEYEN ÖĞRETMENLER İÇİN YENİ SÜREÇ
İlk atama döneminde tercih ettiği okullardan herhangi birine yerleşemeyen öğretmenler için ise sıra işletme uygulaması devreye alınacak. Böylece boş kalan kontenjanlara ek yerleştirmeler yapılacak.
YERLEŞEMEYEN ÖĞRETMENLER NE YAPACAK?
İlk yerleştirmede tercihine yerleşemeyen öğretmenler için "sıra işletme" yöntemi uygulanacak. Bu kapsamda süreç şu tarihlerle devam edecek:
Birinci Sıra Atamaları: 3 Temmuz 2026 (İlişik kesme 6 Temmuz)
İkinci Sıra Atamaları: 13 Ağustos 2026 (İlişik kesme 14 Ağustos)