AKP'nin üzerinde çalıştığı Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına dair yeni model şekilleniyor.
Öğrenci affında yeni dönem: O tarih sonrası kapsama alınıyor
Yükseköğretim Kanunu teklifiyle öğrenci affında yeni model gündemde. Sisteme dönmek isteyenler için başvuru şartları netleşiyor. Düzenlemeye göre 1 Temmuz 2022 sonrasında üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler afftan yararlanabilecek.Derleyen: Abdullah Kerzi
Sabah gazetesinden Burcu Şen'in haberine göre düzenlemeden 1 Temmuz 2022 sonrasında üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler afftan yararlanabilecek. Başvuru için, öğrencilerin kayıtlı oldukları programın en az yarısını tamamlamış olmaları şart koşulacak.
Yarısını tamamlama şartı
Ön lisans ve lisans öğrencileri için uygulanacak modelde, örneğin dört yıllık bir lisans programında en az iki yıl (dört dönem) eğitim görmüş olmak gerekiyor.
Bu şart, öğrencilerin sistemden kopmadan eğitimlerini tamamlamalarını teşvik etmeyi hedefliyor.
Lisansüstü öğrenciler de dahil olabilir
Çalışma yalnızca lisans ve ön lisansla sınırlı kalmayabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için de alternatif modeller üzerinde teknik çalışmalar sürüyor.
Tez döneminde eğitimini bırakan veya tezi reddedilen öğrencilerin de affa dahil edilmesi planlanıyor.
Disiplin cezaları güçlendirilecek
Terör örgütü propagandası yapan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart dağıtan öğrenciler için disiplin cezaları ağırlaştırılacak.
Bu kapsamda bir yarıyıl uzaklaştırma ve başkası adına tez veya makale yazanların ünvanlarının geri alınması ile meslekten çıkarılmaları gündemde.
Sistem daha işlevsel olacak
Düzenleme, hem eğitim hakkını genişletmeyi hem de yükseköğretimde biriken dosyaları temizleyerek sistemi işlevsel hâle getirmeyi amaçlıyor.
Kanun teklifinin nihai şekli yapılacak değerlendirmeler sonrası netleşecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.