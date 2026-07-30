Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde

Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde

TBMM Genel Kurulu'nda öğrenci affını da içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Düzenleme; öğrenci affı, ek sınav hakkı, akademisyenlere ilişkin yeni uygulamalar ve ücret karşılığı tez yazımına ağır yaptırımlar gibi birçok önemli değişikliği kapsıyor.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 1

Üniversite öğrencileri ve akademisyenleri yakından ilgilendiren kanun teklifinde önemli bir gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk 13 maddesi kabul edildi.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 2

Teklifte öğrenci affına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra ek sınav hakkı, akademisyenlerin çalışma koşulları, yükseköğretim kurumlarının işleyişi ve sahte akademik çalışmalara yönelik yeni yaptırımlar da yer alıyor.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 3

MEZUN OLAMAYAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE EK HAK

Kabul edilen düzenlemeye göre, öğrenim süresi dolmasına rağmen mezun olamayan ve intörnlük eğitimi dışında başarısız ya da alamadığı dersi bulunan son sınıf öğrencilerine iki ek sınav veya ders tekrarı hakkı tanınacak.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 4

Teorik derslerini tamamlayıp uygulamalı eğitime başlayamayan ya da uygulamalı eğitimde başarısız olan öğrenciler de eğitimlerini tamamlama imkânı elde edecek.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 5

Buna karşın, öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı verilmeyecek.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 6

ÜCRET KARŞILIĞI TEZ VE MAKALE YAZDIRANLARA AĞIR YAPTIRIM

Teklifin en dikkat çeken maddelerinden biri de akademik etik ihlallerine yönelik oldu.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 7

Ücretli veya ücretsiz şekilde başkalarına tez, makale, kitap ya da proje hazırlatarak akademik unvan veya diploma alanların bu unvanları geri alınacak. Ayrıca bu kişiler üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 8

Bu çalışmaları hazırlayan veya aracılık edenlere ise 5 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilecek.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 9

YÖK'E YENİ YETKİLER GELİYOR

Kanun teklifiyle birlikte Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yetki alanı da genişliyor.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 10

Buna göre;

Kanunla kurulan devlet ve vakıf üniversiteleri, eğitim-öğretime YÖK kararıyla başlayabilecek.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 11

Bazı akademik birimler Cumhurbaşkanı veya YÖK kararıyla kapatılabilecek.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 12

Üniversiteler ortak teknoloji transfer ofisleri kurabilecek.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 13

Devlet üniversiteleri Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında yerleşke ve akademik birimler açabilecek.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 14

AKADEMİSYENLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Teklif kapsamında emeklilik yaş haddini dolduran akademisyenler, 75 yaşını geçmemek şartıyla YÖK kararı doğrultusunda ikişer yıllık sözleşmelerle görev yapmaya devam edebilecek.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 15

Ayrıca Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki üniversitelerde görev alacak akademisyenlerin özlük haklarının korunmasına yönelik yeni düzenlemeler de teklif kapsamında yer aldı.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 16

SAHTE DİPLOMAYA VE KAÇAK EĞİTİM KURUMLARINA HAPİS CEZASI

Teklifte, yurt dışındaki eğitim kurumları adına Türkiye'de mevzuata aykırı şekilde eğitim kurumu açan veya işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 17

Sahte diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika düzenleyenler ise resmi belgede sahtecilik hükümleri kapsamında yargılanacak.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 18

MECLİS'TEKİ GÖRÜŞMELER SÜRECEK

TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifinin ilk 13 maddesinin kabul edilmesinin ardından ikinci bölümün görüşmelerine geçildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi Perşembe günü devam etmek üzere kapattı.

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Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde - Resim: 19

Öğrenci affını da kapsayan teklifin kalan maddelerinin kabul edilmesi ve yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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