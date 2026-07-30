Öğrenci affında kritik gelişme: İşte Meclis'te kabul edilen 13 madde

MEZUN OLAMAYAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE EK HAK

Kabul edilen düzenlemeye göre, öğrenim süresi dolmasına rağmen mezun olamayan ve intörnlük eğitimi dışında başarısız ya da alamadığı dersi bulunan son sınıf öğrencilerine iki ek sınav veya ders tekrarı hakkı tanınacak.