Yeniçağ Gazetesi
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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır

Şanlıurfa’da bir gün arayla aynı gruplar arasında taş, sopa ve bıçaklı iki kavga çıktı. Toplam 6 kişinin yaralandığı olaylar kameraya yansıdı. Polis 11 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır - Resim: 1

Şanlıurfa’da bir gün arayla iki grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis 11 kişiyi gözaltına alırken, kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.

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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır - Resim: 2

Bahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır - Resim: 3
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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır - Resim: 4

Aynı kişiler bir gün sonra bu kez Mimar Sinan Mahallesi’nde karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı ikinci kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı.

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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır - Resim: 5

Aralarında kadınların da bulunduğu taraflar uzun sopalarla birbirini kovalayıp, darbetti. Bu kavgada da 4 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır - Resim: 6

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır - Resim: 7

Polis ekipleri her iki kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır - Resim: 8
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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır - Resim: 9
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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır - Resim: 10
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Öfkeleri dinmedi, pusuya yattılar: Kadınlar da sopalarla savaşa katıldı: Bilanço ağır - Resim: 11
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