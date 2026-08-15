Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 110,5 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Ödemeler hesaplara yatırıldı: Bakanlık duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 110,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Aslan payı kırsal kalkınmaya ayrıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
‘HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN’
Toprağın ve emeğin kıymetini bilerek üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "110,5 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
DESTEĞİN DAĞILIMI BELLİ OLDU
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırımına 108 milyon 987 bin 299 lira, bitkisel üretime 746 bin 330 lira,
Ödemelerin büyük bir kısmının kırsal kalkınma hamlelerine yönlendirilmesiyle, yerel yatırımların güçlendirilmesi ve tarımsal altyapının modernize edilmesi hedefleniyor.
Planlı üretim ve bitkisel üretim kalemlerine sağlanan katkılarla da çiftçilerin üretim maliyetlerinin hafifletilmesi ve topraktan alınan verimin artırılması amaçlanıyor.
Birlikte yürütülen bu destek mekanizmaları sayesinde sürdürülebilir tarım politikasının sahaya kararlılıkla yansıtılması bekleniyor.