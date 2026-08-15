Yeniçağ Gazetesi
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Ödemeler hesaplara yatırıldı: Bakanlık duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 110,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Aslan payı kırsal kalkınmaya ayrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 110,5 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

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Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

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‘HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN’

Toprağın ve emeğin kıymetini bilerek üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "110,5 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Ödemeler hesaplara yatırıldı: Bakanlık duyurdu - Resim: 4

DESTEĞİN DAĞILIMI BELLİ OLDU

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırımına 108 milyon 987 bin 299 lira, bitkisel üretime 746 bin 330 lira,

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Ödemeler hesaplara yatırıldı: Bakanlık duyurdu - Resim: 5

Ödemelerin büyük bir kısmının kırsal kalkınma hamlelerine yönlendirilmesiyle, yerel yatırımların güçlendirilmesi ve tarımsal altyapının modernize edilmesi hedefleniyor.

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Ödemeler hesaplara yatırıldı: Bakanlık duyurdu - Resim: 6

Planlı üretim ve bitkisel üretim kalemlerine sağlanan katkılarla da çiftçilerin üretim maliyetlerinin hafifletilmesi ve topraktan alınan verimin artırılması amaçlanıyor.

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Ödemeler hesaplara yatırıldı: Bakanlık duyurdu - Resim: 7

Birlikte yürütülen bu destek mekanizmaları sayesinde sürdürülebilir tarım politikasının sahaya kararlılıkla yansıtılması bekleniyor.

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