Ödemeler hesaplara yatırıldı: Bakanlık duyurdu

‘HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN’

Toprağın ve emeğin kıymetini bilerek üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "110,5 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.