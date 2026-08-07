Ocak ayındaki emekli maaş zammını açıkladı: Uzmanlar rakam verdi

Seyyanen zam veya taban aylık artışı yapılmazsa bazı emeklilerin sıfır zam riskiyle karşılaşabileceği vurgulanıyor. Ayrıca memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında toplu sözleşmeden kaynaklı oluşan farkın, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bir refah payı eklemesiyle eşitlenip eşitlenmeyeceği bütçe disiplinine bağlı olarak Ocak 2027 başında netlik kazanacak.