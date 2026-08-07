Ocak 2027 emekli maaşı zamları için ilk veriler ve uzman tahminleri, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentileri ve açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları doğrultusunda şekillenmeye başladı. Emekli zamları yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon verisine göre belirlendiği için uzmanlar mevcut ekonomik göstergeler üzerinden senaryolarını paylaşıyor.
Ocak ayındaki emekli maaş zammını açıkladı: Uzmanlar rakam verdi
Ocak 2027 emekli maaş zamları için ilk uzman tahminleri belli oldu. Enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %10 zam öngörülürken, en düşük emekli aylığının 26 bin TL sınırını aşması bekleniyor. İşte masadaki tüm rakamlar ve öne çıkan zam senaryoları.Kaynak: Haber Merkezi
Tahmini zam oranlarına bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında farklı tablolara ulaşılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan altı aylık gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor.
Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ilk aylık veri netleşirken, kalan beş aylık veri beklentileriyle birlikte tablonun yüzde 9,73 ila yüzde 12 bandında şekillenmesi bekleniyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. 2027 yılının ilk altı ayı için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak belirlenmiş durumda. Enflasyon farkıyla birlikte memur emeklilerinin zam oranının yüzde 7,68 ile yüzde 8,50 civarında kalacağı hesaplanıyor.
En düşük emekli aylığı ise kök maaştan bağımsız olarak kanuni düzenlemeyle belirlendiği için nihai karar TBMM'den geçecek kanunla netleşecek. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi olan yüzde 9,73'lük artışın doğrudan taban aylığa uygulanması durumunda en düşük emekli aylığının yaklaşık 25 bin 844 lira seviyesine ulaşması öngörülüyor. Ekonomi uzmanları, hükümetin taban aylıkta sıklıkla yuvarlama veya ekstra refah payı artışına gittiğine dikkat çekerek, yıl sonu enflasyonunun gidişatına göre taban aylığın 26 bin ile 27 bin 500 lira bandına yükseltilmesinin masada olacağını değerlendiriyor.
Uzmanların bu süreçte dikkat çektiği en kritik nokta ise kök maaş riski olarak öne çıkıyor. Kök aylığı düşük kalan emekliler için açıklanacak enflasyon zammı, en düşük emekli maaşı sınırının altında kalabilir.
Seyyanen zam veya taban aylık artışı yapılmazsa bazı emeklilerin sıfır zam riskiyle karşılaşabileceği vurgulanıyor. Ayrıca memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında toplu sözleşmeden kaynaklı oluşan farkın, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bir refah payı eklemesiyle eşitlenip eşitlenmeyeceği bütçe disiplinine bağlı olarak Ocak 2027 başında netlik kazanacak.