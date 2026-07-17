Pasifik’te bulunan küçük bir ada ülkesi olan Tuvalu, deniz seviyelerinin yükselmesi sebebiyle . Bilimsel çalışmalar, ülkenin yüzyılın ortasına kadar büyük ölçüde sular altında kalacağını gösteriyor.
O ülke tamamen sular altında kalacak: Binlerce kişi tahliye ediliyor
Pasifik ada ülkesi Tuvalu, deniz seviyelerinin yükselmesi nedeniyle sular altında kalma riskiyle karşı karşıya. Nüfusun yüzde 82’si, imzalanan anlaşma kapsamında Avustralya’ya göç etmek için başvuruda bulunurken tahliye süreci başladı.Kaynak: Dış Haberler Servisi
11 BİN NÜFUSA SAHİP!
Avustralya ile Hawaii arasında yer alan ve toplamda 26 kilometrekarelik (10 mil kare) bir alana yayılan dokuz mercan adasından oluşan Tuvalu, yaklaşık 11 bin kişilik bir nüfusa sahip.
Ana ada Funafuti’nin deniz seviyesinden yüksekliğinin sadece 50 santimetre (20 inç) civarında olması, bölgeyi olağan gelgitler ve orta şiddetteki fırtınalarda bile sular altında kalma riskiyle yüz yüze bırakıyor.
Son 30 yıllık dönemde Tuvalu çevresindeki su seviyesinin, küresel ortalamanın yaklaşık 1,5 katına denk gelecek şekilde 15 santimetre (6 inç) yükseldiği ifade edilirken bilim insanları, 2050 yılına kadar ülkenin yarısının sular altında kalacağını açıkladı. 2100 yılına kadar ise bu oranın yüzde 95'e ulaşacağı değerlendiriliyor.
BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK!
Ülke sınırları içinde gidebilecekleri yüksek bir kara parçası bulunmayan Tuvalulular için tahliye süreci başladı.
Tuvalu hükümeti, 2023 yılında Avustralya ile "Falepili Birlik Antlaşması" isimli bir anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşma kapsamında her yıl 280 Tuvalu vatandaşına Avustralya'da kalıcı oturum hakkı tanınıyor.
Resmi verilere göre, Temmuz 2025 itibarıyla toplam ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 82’sine denk gelen 8 bin 700'den fazla kişinin göç etmek üzere resmi başvuruda bulunduğu açıklandı.
KÜLTÜREL MİRAS DİJİTALLEŞTİRİLİYOR!
Tuvalu, kültürel mirasların yok olmaması amacıyla Tuvalulu yetkililer yeni bir çalışma başlattı. Ülkenin şarkıları, sözlü tarihi ve geleneksel pratikleri kayıt altına alınarak sanal bir ulusal müze bünyesinde dijitalleştiriliyor.