O tarihte önce edinin: Akıllı telefonlara dev zam geliyor

Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin satış noktasını bünyesinde barındıran Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, akıllı telefon pazarına ve fiyat beklentilerine yönelik ANKA'ya önemli açıklamalarda bulundu.
MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, akıllı telefon fiyatlarının yıl sonunda yüzde 40 oranında artabileceğini belirterek vatandaşların zamdan etkilenmemek için alımlarını öne çektiğini söyledi.
Turnacı, General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner’in "akıllı telefon fiyatları yıl sonunda yüzde 40 artacak" yönündeki öngörüsünü değerlendirerek, bu tahminin küresel maliyetler göz önüne alındığında ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.
Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların, beklenen fiyat artışlarından etkilenmemek için strateji değiştirdiğini belirten Turnacı, tüketicilerin zamma maruz kalmamak adına cep telefonu ihtiyaçlarını erkene aldığını söyledi. MOBİSAD Başkanı, vatandaşların bütçeleri ve olanakları doğrultusunda, beklentilerine en uygun cihazları bugünden satın almaya yöneldiğini aktardı.
Türkiye'de yıllık ortalama 11-12 milyon adet cep telefonu satıldığını belirten Turnacı, geçmiş yıllarda tüketicilerin daha çok ileri teknolojiye ve çok sayıda işleve sahip üst segment modellere yöneldiğini hatırlattı. Ancak artan enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle bu eğilimin değiştiğini ifade eden Turnacı, şu tespitlerde bulundu:
Giriş Segmentine Yoğun Talep: Alım gücündeki gerilemeyle birlikte, "giriş segmenti" olarak nitelendirilen 20 bin lira seviyesindeki telefonlara olan talep ciddi şekilde arttı.
Üst Gelir Grubu Değişmedi: Üst gelir grubundaki tüketiciler ise fiyat artışlarından bağımsız olarak, küresel markaların en yeni ve en gelişmiş modellerini tercih etmeye devam ediyor.
Cep telefonu satışlarında uygulanan mevcut taksit sınırlandırmalarına da değinen Mustafa Kemal Turnacı, sektörün bu konudaki talebini yineledi. Mevcut yasal düzenlemeleri hatırlatan Turnacı, şunları kaydetti:
"Mevcut düzenlemeye göre fiyatı 20 bin TL’nin altında olan akıllı telefonlar için 12 taksit uygulanabiliyor. Bu tutarın üzerindeki cihazlarda taksit sayısı 3 ile sınırlı. Biz, bugünkü ekonomik koşullarda 20 bin liranın 50 bin liraya çıkartılmasını istiyoruz."