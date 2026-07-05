Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Çamlıbel Geçidi'nde gerçekleştirilen Çamlıbel Tüneli Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada tünelin Tokat ile Sivas arasındaki bağları güçlendireceğini ve bölgenin ulaşım altyapısına büyük bir ivme kazandıracağını ifade etti.
O geçitteki 13 keskin viraj tarih oluyor: Sürücülerin kabusu olan yol 5 dakikaya inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat ile Sivas'ı birbirine bağlayan Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. 4 bin 735 metre uzunluğundaki çift tüplü tünel projesiyle 13 keskin viraj ortadan kalkacak, seyahat süresi 5 dakikaya inecek ve yıllık 371 milyon lira tasarruf sağlanacak.Kaynak: AA
Türkiye genelindeki kara yolu yatırımlarına değinen Bakan Uraloğlu, "Kara yolu, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkanı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kara yolları, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur." diye konuştu. Son 24 yılda bölünmüş yol ağını 6 bin 101 kilometreden 30 bin 86 kilometreye çıkardıklarını vurguladı
Uraloğlu, 1714 kilometre olan otoyol ağının da 3 bin 796 kilometreye çıkarıldığı bilgisini verdi. “Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk." dedi.
Kuzey-güney ve doğu-batı akslarındaki koridor çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Uraloğlu, geçmişte 80 yılda yapılan 50 kilometrelik tünel uzunluğunu 17 kat artırarak 868 kilometreye ulaştırdıklarını kaydetti. Uraloğlu, son 24 yılda Tokat ve Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 351 milyar lira yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi.
"Doğu-batı yönünde belirlediğimiz 8 bin 524 kilometrelik 5 koridorda, 7 bin 884 kilometrede yani koridorların yüzde 92’sinde çalışmalarımızı tamamladık. Kuzey-güney yönünde ise 12 bin 146 kilometrelik 18 koridorun 10 bin 900 kilometresini yani yüzde 90’ını bitirdik.” ifadelerini kullanan Uraloğlu, zorlu kış şartları ve dik rampalarıyla bilinen Çamlıbel Geçidi'ndeki ulaşım sorununu kökten çözecek projenin detaylarını paylaştı.
Çamlıbel Geçidi’nin iklim ve jeoloji yapısından dolayı yaz ve kış aylarında sürücüler için zorluk çıkardığın da değinen Uraloğlu, “Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yıl içerisinde Tokat ve Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 351 milyar lira yatırım yaptık. Tokat’ın 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 311 kilometreye, Sivas’ın 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 838 kilometreye yükselttik." dedi.
"Çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4 bin 735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tüneli'miz, 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte 7,7 kilometrelik bir projedir. Yıldızeli-Sivas ayrımı Tokat yolunun 9'uncu kilometresindeki Ilıca Göleti civarından başlayıp 19'uncu kilometresindeki İhsaniye Göleti civarına bağlanacaktır.”
Tünel sayesinde ulaşım kotunun 286 metre aşağı çekilerek 1684 metreden 1398 metreye indirileceğini açıklayan Uraloğlu, 13 keskin virajın baypas edileceğini ve güzergahın 2,3 kilometre kısalacağını ve 5 dakikaya düşürüleceğini söyledi.
Projenin ekonomik ve çevresel katkılarına değinen Bakan, zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan ise 58 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 371 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve egzoz emisyonunun da 2 bin 794 ton azaltılacağını belirtti. Uraloğlu ayrıca, bu proje ile Tokat merkezden Yıldızeli Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu'na yapılacak otobüs seferleri için de güvenli bir güzergah oluşturulacağını kaydetti.
Törende konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise Çamlıbel Geçidi'nin özellikle kış mevsiminde sürücülere zor anlar yaşattığına dikkati çekti. Güler, tünelin kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte hem güvenli ulaşımın sağlanacağını hem de Tokatlı vatandaşların Yıldızeli üzerinden yüksek hızlı tren konforuna çok daha rahat ve hızlı bir şekilde erişebileceğini ifade etti.
Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla Çamlıbel Tüneli'nin temeli dualarla atıldı. Tören programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile Sivas ve Tokat'tan protokol üyeleri katıldı.