O geçitteki 13 keskin viraj tarih oluyor: Sürücülerin kabusu olan yol 5 dakikaya inecek

Projenin ekonomik ve çevresel katkılarına değinen Bakan, zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan ise 58 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 371 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve egzoz emisyonunun da 2 bin 794 ton azaltılacağını belirtti. Uraloğlu ayrıca, bu proje ile Tokat merkezden Yıldızeli Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu'na yapılacak otobüs seferleri için de güvenli bir güzergah oluşturulacağını kaydetti.