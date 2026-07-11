O gece destan yazan köprüden dünyaya net mesaj

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç’da, "Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu 10 yıllık geçen süre içerisinde şehit aileleri ve gazilerimizle, 15 Temmuz Derneği olarak yakın münasebetimiz var. Biraz önce hanımefendinin de ifade ettiği gibi, şehitlerimizin ne eşleri, ne çocukları, ne anneleri, ne babaları çocuklarının şehit olmalarından dolayı hiçbir üzüntü duymuyorlar ve hatta gurur duyuyorlar. Ülkemize yönelik bir darbe girişimi olduğu takdirde, "Benim ailemden en yakını şehit olmuştu; babam, abim, eşim, kardeşim şehit olmuştu. Yine bir şeyle karşılaşırsak, vatanımız, devletimiz, bayrağımız tehlikeye girse, evimizdeki tüm insanlar şehit olmak arzusuyla biz de meydanlara çıkarız." derler. Bundan şunu anlıyoruz: