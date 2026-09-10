Norveç Kralı V. Harald için cenaze töreni Oslo’da düzenlendi. Avrupa’daki kraliyet ailelerinin üyeleri ve devlet başkanları da törene katıldı.
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor
Norveç, 35 yıl tahtta kalan Kral V. Harald’a veda etti. 89 yaşında hayatını kaybeden Harald’ın cenazesi Oslo Katedrali’ne götürülerek düzenlenecek törenin ardından Akershus Kalesi’ndeki Kraliyet Mozolesi’ne defnedildi.Kaynak: Haber Merkezi
Tahtta 35 yıl kalan Kral V. Harald, ağır bir kan enfeksiyonu geçiriyordu ve 28 Ağustos’ta 89 yaşında hayatını kaybetti. Ardından naaşı bir süre Saray Şapeli’nde tutulan Harald’ın tabutu, halkın ziyaretine açıldı.
Tabutun, öğle saatlerinde kortej eşliğinde Oslo Katedrali’ne bırakılmasının ardından cenaze töreni başladı.
Törenin ardından kortej, Harald’ın defnedileceği Akershus Kalesi’ndeki Kraliyet Mozolesi’ne doğru ilerledi.
Harald’ın ölümüyle beraber oğlu Haakon Norveç tahtına oturdu.
Cenazenin dikkat çeken noktalarından biri, Kral Harald’ın defnediği ve tasarımı daha önce kamuoyuna açıklanmayan tabutun maliyeti oldu. Bu maliyetin 2,1 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.
Harald, Ekim 2024’te yaptığı bir konuşmada, kendisi ile eşi Kraliçe Sonja’nın ileride birlikte defnedilmesi için hazırlanacak tabut konusuna değinmişti.
Norveç devlet bütçesinde bu amaçla 20 milyon Norveç kronu, yaklaşık 2,17 milyon dolar, ayrılmasını esprili ifadelerle değerlendiren Harald, konuyu Antik Mısır’daki cenaze törenlerinde kullanılan lahitlerle ilişkilendirmişti.
Kral Harald, tabutun içinin rahat olması gerektiğini belirterek, “Umarım tabutun içi iyi döşenir ve rahat uyunabilir. Sonuçta orada uzun süre kalacağız.” ifadelerini kullanmıştı.
Harald ayrıca yetkililere “öteki dünyadaki yaşamıyla ilgilendikleri” için teşekkür etmişti.
Harald’ın tabutla ilgili açıklamaları, konuşmanın yapıldığı dönemde Norveç’te geniş yankı bulmuştu.
Kral Harald ve Kraliçe Sonja’nın birlikte defnedilmesi için hazırlanan çift kişilik yeni tabutun tasarımını Norveçli mimarlık şirketi Snøhetta üstlendi.
Snøhetta, Oslo Opera Binası ile Paris’teki Le Monde gazetesinin genel merkezinin tasarımlarını da hazırlayan şirket olarak biliniyor.
Hazırlanan yeni tabut, Oslo’daki kraliyet yapıları arasında bulunan ve 1949 yılında açılan küçük Kraliyet Mozolesi’ne yerleştirildi.
Tabut, mozolede bulunan diğer iki kraliyet lahitinin yanında konumlandırıldı.