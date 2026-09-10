Yeniçağ Gazetesi
10 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Dünya Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor

Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor

Norveç, 35 yıl tahtta kalan Kral V. Harald’a veda etti. 89 yaşında hayatını kaybeden Harald’ın cenazesi Oslo Katedrali’ne götürülerek düzenlenecek törenin ardından Akershus Kalesi’ndeki Kraliyet Mozolesi’ne defnedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 1

Norveç Kralı V. Harald için cenaze töreni Oslo’da düzenlendi. Avrupa’daki kraliyet ailelerinin üyeleri ve devlet başkanları da törene katıldı.

1 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 2

Tahtta 35 yıl kalan Kral V. Harald, ağır bir kan enfeksiyonu geçiriyordu ve 28 Ağustos’ta 89 yaşında hayatını kaybetti. Ardından naaşı bir süre Saray Şapeli’nde tutulan Harald’ın tabutu, halkın ziyaretine açıldı.

2 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 3

Tabutun, öğle saatlerinde kortej eşliğinde Oslo Katedrali’ne bırakılmasının ardından cenaze töreni başladı.

3 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 4

Törenin ardından kortej, Harald’ın defnedileceği Akershus Kalesi’ndeki Kraliyet Mozolesi’ne doğru ilerledi.

4 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 5

Harald’ın ölümüyle beraber oğlu Haakon Norveç tahtına oturdu.

5 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 6

Cenazenin dikkat çeken noktalarından biri, Kral Harald’ın defnediği ve tasarımı daha önce kamuoyuna açıklanmayan tabutun maliyeti oldu. Bu maliyetin 2,1 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

6 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 7

Harald, Ekim 2024’te yaptığı bir konuşmada, kendisi ile eşi Kraliçe Sonja’nın ileride birlikte defnedilmesi için hazırlanacak tabut konusuna değinmişti.

7 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 8

Norveç devlet bütçesinde bu amaçla 20 milyon Norveç kronu, yaklaşık 2,17 milyon dolar, ayrılmasını esprili ifadelerle değerlendiren Harald, konuyu Antik Mısır’daki cenaze törenlerinde kullanılan lahitlerle ilişkilendirmişti.

8 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 9

Kral Harald, tabutun içinin rahat olması gerektiğini belirterek, “Umarım tabutun içi iyi döşenir ve rahat uyunabilir. Sonuçta orada uzun süre kalacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

9 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 10

Harald ayrıca yetkililere “öteki dünyadaki yaşamıyla ilgilendikleri” için teşekkür etmişti.

10 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 11

Harald’ın tabutla ilgili açıklamaları, konuşmanın yapıldığı dönemde Norveç’te geniş yankı bulmuştu.

11 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 12

Kral Harald ve Kraliçe Sonja’nın birlikte defnedilmesi için hazırlanan çift kişilik yeni tabutun tasarımını Norveçli mimarlık şirketi Snøhetta üstlendi.

12 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 13

Snøhetta, Oslo Opera Binası ile Paris’teki Le Monde gazetesinin genel merkezinin tasarımlarını da hazırlayan şirket olarak biliniyor.

13 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 14

Hazırlanan yeni tabut, Oslo’daki kraliyet yapıları arasında bulunan ve 1949 yılında açılan küçük Kraliyet Mozolesi’ne yerleştirildi.

14 15
Norveç Kralı öldü, tabutu gündem oldu: Tasarımı servet ediyor - Resim: 15

Tabut, mozolede bulunan diğer iki kraliyet lahitinin yanında konumlandırıldı.

15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro