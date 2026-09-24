Nissan yapay zekâ destekli yeni elektriklisini tanıttı

Yeni modelin teknoloji tarafında öne çıkan unsuru, multimedya altyapısına entegre edilen Google ve Gemini yapay zeka yazılımı oldu. Sistem; sürücülere sesli komutlar, anlık rota planlaması ve şarj noktası navigasyonu konularında canlı rehberlik sağlıyor. Araçta ayrıca e-Pedal (tek pedalla sürüş) teknolojisi, şerit takip ve otomatik acil frenleme gibi güvenlik donanımları standart olarak yer alıyor.