Nissan, “Günlük Yaşam İçin Mobilite Zekası” vizyonunun en yeni halkası olan Pixo'yu düzenlediği resmi lansmanla tanıttı. Özellikle Avrupa şehirlerinin dar sokakları ve yoğun trafiği göz önünde bulundurularak geliştirilen araç, Renault iş birliğiyle Twingo altyapısı temel alınarak üretilecek.
Nissan yapay zekâ destekli yeni elektriklisini tanıttı
Japon otomotiv devi Nissan, şehir içi kullanımı hedefleyen yeni A segmenti tam elektrikli modeli Pixo'yu tanıttı. LFP batarya altyapısı ve multimedya sistemine entegre edilen Google Gemini yapay zeka desteğiyle dikkat çeken model, 2027 yılının başında sürücülerle buluşmaya hazırlanıyor.Haber Merkezi
Üretim yeri Fransa yerine Slovenya’daki Novo Mesto tesisi olarak belirlenirken, aracın kesin pazar fiyatlarının Aralık ayında açıklanacağı bildirildi.
NİSSAN MODELLERİNDE BİR İLK: LFP BATARYA TEKNOLOJİSİ
Pixo, markanın Avrupa pazarındaki araçları arasında Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya teknolojisini kullanan ilk model olma unvanını taşıyor. Performans ve şarj verileri açıklanan aracın öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:
60 kW (80 hp) güç sunan elektrik motoru
27.5 kWsa kapasiteli LFP batarya paketi
Şehir içi kullanım için 259 km WLTP menzili
50 kW DC hızlı şarj desteğiyle 28 dakikada %15'ten %80 doluluk
Ev ve iş yeri şarjları için standart 11 kW AC şarj imkanı
DAR SOKAKLAR İÇİN MİNİMAL BOYUTLAR VE YÜKSEK BAGAJ HACMİ
Şehir içi manevra kabiliyeti ön planda tutularak tasarlanan Pixo, 3.796 mm uzunluk ile 2.492 mm aks mesafesine sahip. Araç, 9.9 metrelik dönüş çapıyla park ve dönüş kolaylığı sağlarken, arka koltuklar dik konumdayken 356 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise bu alan 1.221 litreye kadar genişliyor.
YAPAY ZEKA VE TEK PEDALLA SÜRÜŞ DESTEĞİ
Yeni modelin teknoloji tarafında öne çıkan unsuru, multimedya altyapısına entegre edilen Google ve Gemini yapay zeka yazılımı oldu. Sistem; sürücülere sesli komutlar, anlık rota planlaması ve şarj noktası navigasyonu konularında canlı rehberlik sağlıyor. Araçta ayrıca e-Pedal (tek pedalla sürüş) teknolojisi, şerit takip ve otomatik acil frenleme gibi güvenlik donanımları standart olarak yer alıyor.