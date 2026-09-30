Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar

Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar

Nişanını bozan çiftleri ilgilendiren Yargıtay kararında, nişanlıların ve ailelerin verdiği alışılmışın dışındaki altın, takı ve ziynet eşyalarının geri istenebileceği belirtildi. Kararda tarafların kusuruna bakılmayacağı vurgulanırken, nişan yüzüğünün iade kapsamı dışında olduğu belirtildi. denildi.

Kaynak: İHA
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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 1

Evlilik öncesinde nişan atan çiftleri ve aileleri yakından ilgilendiren hediyelerin iadesi tartışmasına Yargıtay 2. Hukuk Dairesi son noktayı koydu.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 2

Yüksek Mahkeme, nişanlılığın evlenme dışında bir sebeple sona ermesi halinde, nişanlıların birbirlerine veya ana-babası ile yakınlarının verdiği alışılmışın dışındaki hediyelerin geri istenebileceğine hükmetti.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 3

Kararda, nişan bozma sürecinde tarafların kusuruna bakılmayacağı belirtilirken, alyans dışında kalan altın, takı ve ziynet eşyalarının iade edilmesi gerektiği vurgulandı.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 4

KUSUR ŞARTI ARANMAYACAK

Yargıtay kararında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine atıfta bulunuldu.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 5

Nişan hediyelerinin geri istenebilmesi için hediyelerin “alışılmışın dışında” olması gerektiği ifade edildi.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 6

Yargıtay içtihatlarında ise nişan yüzüğü, yani alyans, dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyalarının alışılmışın dışında hediye kabul edildiği hatırlatıldı.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 7

Ayrıca nişanın bozulması nedeniyle açılan hediye iadesi davalarında tarafların kusurlu olup olmadığına bakılmayacağı belirtildi.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 8

ALYANS KARARI BOZMA GEREKÇESİ OLDU

Emsal karara konu olan olayda, düğüne kısa süre kala nişanı bozan çift mahkemelik oldu.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 9

Gelin adayı, nişan masrafları ve hediye edilen ziynetlerin iadesi talebiyle Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 10

İlk Derece Mahkemesi, nişanda takılan 6 adet 22 ayar bilezik, tuğralı kolye, tektaş yüzük ve alyansın toplam bedeli olan 67 bin TL'nin iadesine karar verdi.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 11

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, nişan yüzüğünün yani alyansın “alışılmış hediye” kapsamında yer aldığına dikkat çekti.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 12

Yargıtay, alyansın iade kapsamına dahil edilmesini hatalı buldu ve kararı bu gerekçeyle bozdu.

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Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar - Resim: 13

Böylece Yargıtay kararında, nişanlılığın evlenme dışında bir nedenle sona ermesi halinde alışılmışın dışındaki hediyelerin geri istenebileceği, ancak nişan yüzüğünün bu kapsamda değerlendirilmeyeceği ortaya konuldu.

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