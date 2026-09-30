Evlilik öncesinde nişan atan çiftleri ve aileleri yakından ilgilendiren hediyelerin iadesi tartışmasına Yargıtay 2. Hukuk Dairesi son noktayı koydu.
Nişanı bozanlar dikkat: Yargıtay’dan altın ve takılar için emsal karar
Nişanını bozan çiftleri ilgilendiren Yargıtay kararında, nişanlıların ve ailelerin verdiği alışılmışın dışındaki altın, takı ve ziynet eşyalarının geri istenebileceği belirtildi. Kararda tarafların kusuruna bakılmayacağı vurgulanırken, nişan yüzüğünün iade kapsamı dışında olduğu belirtildi. denildi.Kaynak: İHA
Yüksek Mahkeme, nişanlılığın evlenme dışında bir sebeple sona ermesi halinde, nişanlıların birbirlerine veya ana-babası ile yakınlarının verdiği alışılmışın dışındaki hediyelerin geri istenebileceğine hükmetti.
Kararda, nişan bozma sürecinde tarafların kusuruna bakılmayacağı belirtilirken, alyans dışında kalan altın, takı ve ziynet eşyalarının iade edilmesi gerektiği vurgulandı.
KUSUR ŞARTI ARANMAYACAK
Yargıtay kararında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine atıfta bulunuldu.
Nişan hediyelerinin geri istenebilmesi için hediyelerin “alışılmışın dışında” olması gerektiği ifade edildi.
Yargıtay içtihatlarında ise nişan yüzüğü, yani alyans, dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyalarının alışılmışın dışında hediye kabul edildiği hatırlatıldı.
Ayrıca nişanın bozulması nedeniyle açılan hediye iadesi davalarında tarafların kusurlu olup olmadığına bakılmayacağı belirtildi.
ALYANS KARARI BOZMA GEREKÇESİ OLDU
Emsal karara konu olan olayda, düğüne kısa süre kala nişanı bozan çift mahkemelik oldu.
Gelin adayı, nişan masrafları ve hediye edilen ziynetlerin iadesi talebiyle Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
İlk Derece Mahkemesi, nişanda takılan 6 adet 22 ayar bilezik, tuğralı kolye, tektaş yüzük ve alyansın toplam bedeli olan 67 bin TL'nin iadesine karar verdi.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, nişan yüzüğünün yani alyansın “alışılmış hediye” kapsamında yer aldığına dikkat çekti.
Yargıtay, alyansın iade kapsamına dahil edilmesini hatalı buldu ve kararı bu gerekçeyle bozdu.
Böylece Yargıtay kararında, nişanlılığın evlenme dışında bir nedenle sona ermesi halinde alışılmışın dışındaki hediyelerin geri istenebileceği, ancak nişan yüzüğünün bu kapsamda değerlendirilmeyeceği ortaya konuldu.