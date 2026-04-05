Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbi maçında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.
Nihat Kahveci, Galatasaraylı 2 futbolcuya patladı: Trabzonspor'un yıldızını övmelere doyamadı
Nihat Kahveci, Trabzonspor’un Galatasaray karşısında haklı bir galibiyet aldığını vurgularken, sarı-kırmızılıların performansını sert sözlerle eleştirdi: “Planın p’si yoktu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Eski futbolcu ve Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"Maça iyi hazırlanan, konsantre olan, kafasını kullanan, kalbini sahaya koyan, dakika 1 dakika 95 mücadele eden Trabzonspor haklı bir şekilde kazandı. İki tane de birbirinden güzel gol attı. Trabzonspor, haklı bir şekilde şampiyonluk yolundaki umutlarını artırmak için final maçında final maçının gerekliliğini sahanın içinde göstererek, gerektiğinde topu iyi kullanarak, güzel ataklar yaparak, top rakipteyken de iyi defans yaparak, mücadele ederek maçı kazandı ve şu an lige bambaşka bir hava kattı. Trabzonsporlu taraftarlar ister istemez ‘Neden olmasın?’ diyor.
"HERKES STANDART ÜSTÜ OYNADI"
Galatasaray'ın bugünkü oyunu sınıfta kaldı. Milli takım arasından uzun bir tatil sonrası dönüldü. Ne yaşandı, ne edildi bilmiyorum ama maç başlangıcı, ilk 45 çok kötü… İkinci yarı başlangıcı iyi, Singo'nun golü. Onun dışında zayıf şutlar defanstan döndü. Çok duran top kazanan, değerlendiremeyen çünkü işin o tarafında Trabzonspor defansı da Savic olsun, Nwaiwu olsun, Pina olsun, Mustafa olsun, hatta Nwakaeme de dahil kornerlerde iyi iş yaptılar. Trabzonspor'da herkes standart üstü oynadı. Haklı şekilde galip geldi."
"ONUACHU TAKIMIN %75'İ"
Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum. Riskli bir kadro seçimi, ofansif bir kadro seçimi. Cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Nwakaeme'yi tekrardan hayranlıkla izledim. Çok mu mücadele ediyor, çok mu çabuk? Hayır ama böyle maçlarda topu tutmak, takımına sakinlik vermek, topu kaptırmamak, pas trafiği içinde bulunmak önemliydi. Onuachu'ya artık ne diyeyim bilmiyorum. Zaten gol kralı. Takımın %60'ı dedim. %75'i de olabilir. Onuachu, başka bir forvet. Bugün bir sağ bek performansı izledik: Pina. İlk yarı Jakobs ve Lang'ın bulunduğu tarafı dört şeritli otoban gibi kullandı.
"EN KÖTÜ MAÇIYDI"
Galatasaray bugün neden kaybetti? Neleri daha iyi yapabilirdi? Bunlar konuşulabilir ama bugün Galatasaray'da konuşulacak en önemli konulardan biri: Icardi. Icardi ile devam mı tamam mı? Bugünkü Icardi performansı… Bana göre sahada yoktu ama sahada 95 dakika kalan da bir Icardi izledik. Okan hoca sonradan müdahalelerde bulundu ama karşılığını alamadı.
Galatasaray, orta sahada ne ikinci topları alabildi ne de pas trafiği yapabildi. İşin defansında Davinson ve Singo'nun sıkıntılarını gördük. Jakobs'un Galatasaray kariyerindeki en kötü maçı olabilir. Torreira, bu sene belli başlı maçlarda kötü oynuyordu. Bu maçta gerçekten çok kötüydü. Çıkmayı da hak eden bir performans gösterdi. Bu arada şunu da söyleyeyim… Bir pozisyonda hiç faul yok, yine attı kendini. Torreira'nın genelde yaptığı şeyler. Hakem de o pozisyonu yedi, Trabzonspor atağa çıkıyordu.
Galatasaray'da genelde herkes performansının altındaydı. Okan hoca da öyle. Pina'nın etkili olduğunu gördükten sonra değişiklikleri daha erkenden yapabilirdi.
Galatasaray, sezonun en erken golünü yedi böyle bir maçta. Osimhen yokken bu kadar kötü oynayamazsın. Osimhen yokken de senin bir planın olmalı. Planın p'sini görmedik bugün. Hiçbir şey yapamıyor. Bireysel performanslara kalmış, organize bir şeyin yok. Her maçı da sana çıkıp bir kişi alamıyor."