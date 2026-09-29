UEFA Uluslar A Ligi'nin ikinci haftasında A Milli Takım, Bursa'da İtalya'yı konuk etti. Karşılaşmayı İtalya 4-1 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü: “Başkanından Montella'sına"
İtalya karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Nihat Kahveci'den çok sert sözler geldi. Milli Takım'ın performansını eleştiren Kahveci, federasyon yönetimi ve Vincenzo Montella'yı hedef alarak, “Gerekli değişiklikleri yapalım artık” dedi.Kaynak: Haber Merkezi
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Alessandro Bastoni, 22. dakikada Davide Frattesi, 27. dakikada Michael Kayode ve 50. dakikada Pio Esposito kaydetti. A Milli Takım'ın tek golü ise 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, ortaya konulan futbola sert tepki gösterdi.
“BU KADAR KÖTÜSÜNÜ BEKLEMİYORDUM”
2026 Dünya Kupası Play-off finalinde Türkiye'nin Kosova'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı hatırlatan Kahveci, İtalya yenilgisinin ardından yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:
“Hala vücudumu toparlamaya çalışıyorum. Elim filan titriyor ne yalan söyleyeyim. Bu kadar kötüsünü beklemiyordum. Unutulması gereken bir gece diyeceğim de nasıl unutmayacaksın. O kadar eleştirilecek konular var ki…
Başkanından, teknik heyetine, bazı oyunculara. Kurulan kadro, seçimler, oyuna girenler, dakikaları… Sabaha kadar yayın yapsak yaparız.”
Kahveci, sözlerini “Kafamı vücudumla beraber buza sokasım var. Her yerim ağrıyor. Karnım ağrıyor, kalbim ağrıyor. Gerçekten bak, yemin ediyorum” ifadeleriyle sürdürdü.
“BİZ KOSOVA'DA KALDIK”
Kosova karşılaşmasından sonra gerekli adımların atılmadığını savunan Kahveci, federasyon yönetimi, teknik heyet ve futbolcular üzerinden eleştirilerini sürdürdü:
“Biz Kosova'da kaldık ya. Son maç arkadaşlar. 1-0 yendiğimiz maç. Çok da iyi oynamadık o maç. O günkü kriterlere uygun bir şekilde galip gelmemiz gerekiyordu ve Dünya Kupası'na gitmemiz gerekiyordu. Muhteşem, sevindik, burada yayını yaptık. Orada kaldı.”
Kahveci, sözlerinin devamında, “Federasyon Başkanı Kosova'da kaldı, halen gelemiyor. Yöneticiler orada kaldı. Montella ve oyuncuların birçoğu da orada kaldı” dedi.
ARDA GÜLER'E SAHİP ÇIKTI
Arda Güler'in performansını da değerlendiren Kahveci, genç futbolcunun hücumda tek başına mücadele ettiğini savundu:
“Arda çırpınıyor. Ne bekliyoruz ya Arda'dan? Arda çalım, pas. Arda koştu, Donnarumma'yı geçti. Arda vurdu, gol. Arda kenara indi, çalımladı, orta. Arda ceza sahasına koştu. Arda Güler kafayı vurdu, gol. Çocuk bunu mu yapsın ya? Bir o çırpınıyor ön tarafta.”
“TRİBÜN GEREKENİ SÖYLEDİ”
Tribünlerden yükselen istifa çağrılarına da değinen Kahveci, hem federasyon yönetimine hem de Montella'ya yönelik eleştirilerde bulundu.
“Tribün gerekeni söyledi bugün. İstifa dedi. Yanlış duymadıysam. Başkan istifa dedi, Montella istifa dedi. Biz Dünya Kupası'nda yendiğimiz Amerika maçından sonra da aynı şeyi söyledik. Ben burada bunu söylesem ne olur. Yok ki. Bizde öyle bir kavram yok.”
Kahveci, Milli Takım'da öz eleştiri yapılmadığını savunarak, “Aynaya bakıp öz eleştiri yok. Taraftar suçlu, medya suçlu. Çocukları çok ağır eleştiriyorlar, suçlu” ifadelerini kullandı.
“TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI KÖTÜ, AĞIR”
Milli Takım'da artık değişiklik yapılması gerektiğini söyleyen Kahveci, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ya siz Kosova'da kaldınız diyorum ya. Şu Milli Takım'ın özeti bu. Kosova'da kaldıysanız o günde kalalım. Gerekli değişiklikleri yapalım artık. Yazık… Muhteşem atmosfer. Hava yağmurlu, bana kimse zemin kötü demesin. Türkiye A Milli Takımı kötü. Türkiye A Milli Takımı ağır.”