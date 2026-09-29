Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü: “Başkanından Montella'sına"

“TRİBÜN GEREKENİ SÖYLEDİ”

Tribünlerden yükselen istifa çağrılarına da değinen Kahveci, hem federasyon yönetimine hem de Montella'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

“Tribün gerekeni söyledi bugün. İstifa dedi. Yanlış duymadıysam. Başkan istifa dedi, Montella istifa dedi. Biz Dünya Kupası'nda yendiğimiz Amerika maçından sonra da aynı şeyi söyledik. Ben burada bunu söylesem ne olur. Yok ki. Bizde öyle bir kavram yok.”