New York Times tek tek anlattı: "Kötü çocuk" Türkiye nasıl NATO'nun vazgeçilmezi oldu?

Türkiye, ABD’nin ardından NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması, Karadeniz’e olan deniz erişimini kontrol etmesi ve ittifakın güney kanadını koruması sebebiyle askeri yapılanmada vazgeçilmez bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl 10 milyar doları aşan bir ihracat rekoruna imza atan Türk savunma sanayisi, Batılı üreticilere kıyasla hem daha düşük maliyetli hem de çok daha hızlı üretim gerçekleştirebiliyor.