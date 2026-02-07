S&P 500 endeksi yüzde 1,97 artışla 6.932,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,18 kazançla 23.031,21 puana çıktı.

Hafta başından bu yana teknoloji hisselerindeki satış baskısının öne çıktığı pay piyasalarında, haftanın son işlem gününde toparlanma yaşandı.

Yapay zeka harcamalarının şirket karlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılar ile ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkilemişti.

Hafta boyunca şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar yatırımcıların odağında yer alırken, özellikle yapay zeka yarışında maliyetlerin bilançolara yansıması yakından değerlendirildi.

ABD'li e-ticaret devlerinden Amazon'un net satışlarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentileri aşmasına karşın karının beklentilerin altında kalması ve şirketin 2026 yılına yönelik harcama tahminini 200 milyar dolara yükseltmesinin ardından hisseleri yüzde 5,6 değer kaybetti. Amazon'un sermaye harcamaları 2025'te 131 milyar dolar seviyesindeydi.

Yapay zeka yarışının hız kazanmasıyla, Alphabet’in ardından Amazon da harcamalarında artış yapmayı planladığını duyuran büyük teknoloji şirketlerinden biri oldu.

Amazon ve Alphabet gibi şirketlerin yapay zeka harcamalarındaki artışın çip şirketlerine fayda sağlayacağı beklentisiyle çip hisseleri yükseldi. Nvidia'nın hisseleri yüzde 7,9, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 8,3 ve Broadcom hisseleri yüzde 7,1 değer kazandı.

Hızla gelişen yapay zeka araçlarının bazı şirketlere yönelik talebi azaltabileceği endişeleriyle zorlu bir hafta geçiren yazılım şirketlerinin hisselerinde de toparlanma görüldü. Bu şirketlerden Oracle'ın hisseleri yüzde 4,7 ve CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 4,9 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 57,3'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yayımlanan veriler, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin ocakta yüzde 4'ten yüzde 3,5'e inerek Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise art arda ikinci ayda yükselerek yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e çıktı.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları izlenirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin "temkinli iyimser" olduğunu, güçlü verimlilik artışının enflasyonun bankanın hedefine dönmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasındaki zayıflığa karşı bir ya da iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini düşündüğünü ifade etti.