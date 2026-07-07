Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı

Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı

Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard, Boğaz’daki tarihi yalısını ziyaret ettiği Nevbahar Koç hakkında yıllardır bilinmeyen bir detayı paylaştı. Bullard’ın açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Diğer
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Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı - Resim: 1

Patronlar Dünyası'ndan Burak Aktüner'in haberine göre, dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard, Homeworthy YouTube kanalında hazırladığı “Live, Love & Decorate” serisinin İstanbul bölümünde Boğaz’ın simge yapılarından birini ziyaret etti.

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Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı - Resim: 2

Dünyaca ünlü isimlerden sürpriz açıklama

Cher, Sharon ve Ozzy Osbourne, Eva Mendes, Edward Norton, Tommy Hilfiger, Kris Jenner ve Kardashian ailesi gibi birçok ünlünün evlerini tasarlayan Bullard, programın finalinde Nevbahar Koç’un tarihi yalısına konuk oldu.

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Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı - Resim: 3

Yıllar sonra bilinmeyen detayı açıkladı

Yalıyı gezerken dikkat çeken bir itirafta bulunan Bullard, Nevbahar Koç’un gençlik yıllarında Los Angeles’ta kendi asistanı olarak çalıştığını söyledi.

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Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı - Resim: 4

“Tasarım süreçlerini, neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını, tasarım teorisini benden öğrendi. Şimdi ise Türkiye’nin en etkili hayırseverlerinden biri, harika bir anne ve sanat hamisi oldu. Onunla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

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Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı - Resim: 5

“Bu yalıyı bu hale getirmek kolay olmadı”

Bullard’ın sözlerine yanıt veren Nevbahar Koç ise aldığı tasarım eğitiminin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Koç, tarihi yapının korunarak modernize edilmesi için uzun yıllar çalıştığını ifade ederek yalının mimari açıdan oldukça zor bir yapıya sahip olduğunu anlattı.

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Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı - Resim: 6

Rahmi Koç’un hediyesi

Nevbahar Koç, Boğaz’daki tarihi yalının eşi Ali Koç’un çocukluğunu geçirdiği ev olduğunu belirterek, “Ali’nin babası Rahmi Koç bu evi bize verdi. Biz de aslına sadık kalarak modernize ettik.” dedi.

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Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı - Resim: 7

Her 10 yılda bir bakım gerekiyor

Boğaz yalılarının suyun üzerinde yer alması nedeniyle zamanla aşınabildiğini belirten Koç, bu yapıların yaklaşık her 10 yılda bir kapsamlı bakım ve güçlendirme çalışmalarından geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı - Resim: 8

İstanbul’un tasarım mirası dünyaya tanıtıldı

Programda ayrıca Kapalıçarşı, Rumeli Hisarı, Osmanlı sanat eserleri ve İstanbul’un tarihi mimarisi de tanıtılırken, Bullard Kapalıçarşı’yı “dünyanın en büyük tasarım arşivlerinden biri” olarak nitelendirdi.

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