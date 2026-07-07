Patronlar Dünyası'ndan Burak Aktüner'in haberine göre, dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard, Homeworthy YouTube kanalında hazırladığı “Live, Love & Decorate” serisinin İstanbul bölümünde Boğaz’ın simge yapılarından birini ziyaret etti.
Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı
Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard, Boğaz’daki tarihi yalısını ziyaret ettiği Nevbahar Koç hakkında yıllardır bilinmeyen bir detayı paylaştı. Bullard’ın açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.Kaynak: Diğer
Dünyaca ünlü isimlerden sürpriz açıklama
Cher, Sharon ve Ozzy Osbourne, Eva Mendes, Edward Norton, Tommy Hilfiger, Kris Jenner ve Kardashian ailesi gibi birçok ünlünün evlerini tasarlayan Bullard, programın finalinde Nevbahar Koç’un tarihi yalısına konuk oldu.
Yıllar sonra bilinmeyen detayı açıkladı
Yalıyı gezerken dikkat çeken bir itirafta bulunan Bullard, Nevbahar Koç’un gençlik yıllarında Los Angeles’ta kendi asistanı olarak çalıştığını söyledi.
“Tasarım süreçlerini, neyin işe yarayıp neyin yaramayacağını, tasarım teorisini benden öğrendi. Şimdi ise Türkiye’nin en etkili hayırseverlerinden biri, harika bir anne ve sanat hamisi oldu. Onunla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.
“Bu yalıyı bu hale getirmek kolay olmadı”
Bullard’ın sözlerine yanıt veren Nevbahar Koç ise aldığı tasarım eğitiminin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Koç, tarihi yapının korunarak modernize edilmesi için uzun yıllar çalıştığını ifade ederek yalının mimari açıdan oldukça zor bir yapıya sahip olduğunu anlattı.
Rahmi Koç’un hediyesi
Nevbahar Koç, Boğaz’daki tarihi yalının eşi Ali Koç’un çocukluğunu geçirdiği ev olduğunu belirterek, “Ali’nin babası Rahmi Koç bu evi bize verdi. Biz de aslına sadık kalarak modernize ettik.” dedi.
Her 10 yılda bir bakım gerekiyor
Boğaz yalılarının suyun üzerinde yer alması nedeniyle zamanla aşınabildiğini belirten Koç, bu yapıların yaklaşık her 10 yılda bir kapsamlı bakım ve güçlendirme çalışmalarından geçirilmesi gerektiğini söyledi.
İstanbul’un tasarım mirası dünyaya tanıtıldı
Programda ayrıca Kapalıçarşı, Rumeli Hisarı, Osmanlı sanat eserleri ve İstanbul’un tarihi mimarisi de tanıtılırken, Bullard Kapalıçarşı’yı “dünyanın en büyük tasarım arşivlerinden biri” olarak nitelendirdi.