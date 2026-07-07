Nevbahar Koç’la ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek: Dünyaca ünlü isim ilk kez açıkladı

“Bu yalıyı bu hale getirmek kolay olmadı”

Bullard’ın sözlerine yanıt veren Nevbahar Koç ise aldığı tasarım eğitiminin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Koç, tarihi yapının korunarak modernize edilmesi için uzun yıllar çalıştığını ifade ederek yalının mimari açıdan oldukça zor bir yapıya sahip olduğunu anlattı.