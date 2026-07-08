Netflix'in Kore yapımı yeni suç dizisi küresel listeleri altüst etti

İlk sezonu toplam 10 bölümden oluşan dizi, sinema dünyasından aşina olduğumuz "evladı için dünyayı karşına alan eski asker/ajan" hikayesini derinlikli bir televizyon formatına başarıyla uyarlıyor. Yapım; tematik olarak Taken ya da Last Seen Alive gibi kült filmlerle benzer bir aksı takip etse de, uzun soluklu anlatısı sayesinde karakter gelişimlerine ve soruşturmanın detaylarına çok daha geniş bir alan tanıyor.