Netflix’in Güney Kore menşeli en taze içeriği Agent Kim Reactivated (Kim-bu-jang), izleyicilerle buluşur buluşmaz platformun dünya çapındaki reyting listelerini adeta ele geçirdi. Casusluk, suç ve yüksek dozda gerilim ögelerini barındıran yapım, 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmasıyla birlikte dünya genelinde büyük bir çılgınlığa dönüştü.
Netflix'in Kore yapımı yeni suç dizisi küresel listeleri altüst etti
Netflix'in Güney Kore yapımı yeni casusluk gerilimi 'Agent Kim Reactivated', yayınlanmasının ardından kısa sürede 26 ülkede zirveye oturarak 2026'nın en büyük ve en dikkat çeken ekran sürprizlerinden biri olmayı başardı.Sena Altuntaş
Yapım, karanlık geçmişini arkasında bırakmış eski bir gizli ajanın, aniden ortadan kaybolan kızını kurtarmak adına eski tehlikeli dünyasına geri dönüşünü konu alıyor. Güney Kore sinemasının usta ismi So Ji-sub tarafından hayat verilen eski ajan Kim karakteri, kızının gizemli kaybıyla birlikte eski dostlarını, ölümcül dövüş yeteneklerini ve defnettiği karanlık mazisini yeniden gün yüzüne çıkarıyor.
İlk sezonu toplam 10 bölümden oluşan dizi, sinema dünyasından aşina olduğumuz "evladı için dünyayı karşına alan eski asker/ajan" hikayesini derinlikli bir televizyon formatına başarıyla uyarlıyor. Yapım; tematik olarak Taken ya da Last Seen Alive gibi kült filmlerle benzer bir aksı takip etse de, uzun soluklu anlatısı sayesinde karakter gelişimlerine ve soruşturmanın detaylarına çok daha geniş bir alan tanıyor.
Kısa sürede küresel bir başarı yakalayan dizi, tam 26 farklı ülkenin Netflix Top 10 listesinde 1 numaraya yerleşmeyi başardı. Dizinin podyumun tepesine çıktığı ülkeler arasında Güney Kore, Hong Kong, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Fas, Nijerya, Umman, Peru ve Katar bulunuyor. Yapım, özellikle Vietnam'da ise tam bir hafta boyunca liderliği kimseye kaptırmadı.
Küresel başarı sadece Asya ve Orta Doğu ile sınırlı kalmadı. Fransa, Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Kenya, Meksika, Yeni Zelanda, Panama ve Romanya gibi ülkelerde podyumun 3. basamağına kurulan dizi, rekabetin en çetin olduğu ABD pazarında ise listelere 7. sıradan hızlı ve dikkat çekici bir giriş yapmayı başardı.
Kamera arkasında yönetmen koltuğunda Lee Sung-young'un oturduğu; kadrosunda Choi Dae-hoon, Yoon Kyung-ho, Ju Sang-uk, Son Na-eun, Lee Dong-ha, Jo Bok-rae ve Kim Sung-kyu gibi yıldızları barındıran dizi, IMDb’de kullanıcılardan 8,1 gibi oldukça yüksek bir açılış puanı alarak rüştünü ispatladı. Aksiyon sahneleriyle göz dolduran ve Türkiye'de de Netflix üzerinden izlenebilen yapımın Batı medyasındaki incelemeleri tamamlandıkça Rotten Tomatoes puanının da netleşmesi bekleniyor.