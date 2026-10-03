Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Netflix’e bir zam daha: Yeni fiyatlar belli oldu

Netflix’e bir zam daha: Yeni fiyatlar belli oldu

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Tüm üyelik paketlerini kapsayan fiyat artışının ardından en düşük abonelik ücreti yükseltildi.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en çok kullanılan dijital yayın platformlarından Netflix, Türkiye'deki abonelik fiyatlarına yeni güncelleme yaptı.

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Platformun Temel, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı abonelik paketinin tamamına zam yapıldı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yeni fiyatlandırmayla birlikte en düşük Netflix üyeliği 259,99 TL'ye, en yüksek üyelik ücreti ise 499,99 TL'ye çıktı.

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NETFLIX ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR ?

Netflix'in açıkladığı yeni fiyat tarifesine göre abonelik paketlerindeki değişiklikler şöyle:

Temel Plan: 189,99 TL'den 259,99 TL'ye yükseldi.
Standart Plan: 289,99 TL'den 389,99 TL'ye yükseldi.
Premium Plan: 379,99 TL'den 499,99 TL'ye yükseldi.
Yeni fiyatlarla birlikte Temel pakete 70 TL, Standart pakete 100 TL, Premium pakete ise 120 TL zam yapılmış oldu.

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Abonelik ücretlerindeki artış oranları da dikkat çekti.

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Temel paketin fiyatı yaklaşık yüzde 36,8 artarken, Standart pakete yüzde 34,5, Premium pakete ise yüzde 31,6 oranında zam yapıldı.

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Böylece oransal olarak en yüksek fiyat artışı, platformun en düşük ücretli abonelik seçeneği olan Temel pakette gerçekleşti.

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Yeni fiyat tarifesiyle birlikte Netflix aboneliğinin yıllık maliyeti de yükseldi.

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12 ay boyunca aynı fiyatların geçerli olması halinde abonelerin ödeyeceği toplam tutarlar şöyle:

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Temel Plan: 3.119,88 TL
Standart Plan: 4.679,88 TL
Premium Plan: 5.999,88 TL

Netflix'in 1080p çözünürlük sunan Standart paketini tercih eden bir kullanıcının yıllık abonelik maliyeti 4 bin 679 lirayı aşarken, 4K çözünürlük sunan Premium paketin yıllık maliyeti yaklaşık 6 bin liraya ulaştı.

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