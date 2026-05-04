04 Mayıs 2026 Pazartesi
Nesrin Cavadzade evlendi. Hayatını Kadir Uçar ile birleştiren Cavadzade sessiz sedasız Bodrum'da gerçekleşen nikah töreni ile dünyaevine girdi.

Oyuncu Nesrin Cavadzade, Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle Kadir Uçar ile evlendi. Sessiz sedasız gerçekleşen evlilik, ünlü oyuncunun hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

“Daha On Yedi” dizisinde Şebnem karakterine hayat veren oyuncunun, nikahın ardından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Cavadzade’nin önce nikah alanından boş sandalyelerin yer aldığı kareleri paylaşması, ardından da eşi Kadir Uçar ile sırtı dönük bir fotoğraf yayınlaması dikkat çekti.

Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Cavadzade, nikah cüzdanıyla verdiği pozu beyaz kalp emojisiyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Öte yandan Cavadzade’nin geçmişte yaptığı bir açıklama da yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu, bir röportajında evliliğin ardından çocuk sahibi olmayı istediğini belirterek, “Hayatta en çok istediğim şey anne olmak” ifadelerini kullanmıştı.

Cavadzade ayrıca, poodle cinsi köpeği Dolce’yi nikaha hazırladığı anlara ait bir kareyi de takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu farklı detaylarla gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi
