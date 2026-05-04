Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
Anasayfa Gündem Nedir bu süper hücre doğa olayı? ABD’deki fırtınaları bile kapsıyor

Türkiye’de özellikle Marmara ve Güneydoğu’da etkili olan “süper hücre” fırtınası endişe yaratıyor. Şiddetli yağış, dolu, sel ve rüzgârla kendini gösteren bu sistem nedir, nasıl oluşur? Uzman uyarıları sonrası gözler yeniden bu tehlikeli hava olayına çevrildi.

Son günlerde özellikle Marmara Bölgesi için yapılan “süper hücre” uyarısı dikkat çekti. Daha önce Türkiye’nin farklı bölgelerinde de etkili olan bu sistem, ani sel baskınları, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgârlarla ciddi hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür sistemlerin artık sadece Amerika kıtasına özgü olmadığını, uygun atmosfer koşullarında Türkiye’de de görülebildiğini vurguluyor.

GÜNEYDOĞU’DA ETKİLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş’ta etkili olan süper hücre fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar göle dönerken, bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın olan yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir."

ŞANLIURFA’DA CAN KAYBI VE YARALANMALAR

Şanlıurfa’da etkili olan fırtına ve sağanak yağış ciddi hasara yol açtı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır..."

Ayrıca kentte birçok okulda eğitime bir gün ara verildi.

METEOROLOJİDEN UYARI

Uzmanlar, süper hücre sistemlerinin kısa sürede oluşmasına rağmen çok şiddetli etkiler gösterebildiğini belirtiyor. Ani dolu yağışı, sel ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Meteorolojide “süper hücre”, atmosferde oldukça güçlü dikey hava hareketleri ve rüzgâr yön değişiminin belirgin olduğu ortamlarda oluşan, uzun ömürlü ve şiddetli bir gök gürültülü fırtına türü olarak tanımlanıyor.

Bu sistemler, klasik yağışlı hava olaylarından farklı olarak organize bir yapıya sahiptir ve saatlerce etkili olabilir. Şiddetli rüzgâr, iri dolu, ani sağanak yağış ve zaman zaman hortum oluşumu gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Oraj sistemlerinin en nadir ve en güçlü türlerinden biri olan süper hücreler, atmosferdeki enerji dengesizliğinin yüksek olduğu durumlarda ortaya çıkar.

NASIL OLUŞUR?

Uzmanlara göre süper hücrelerin oluşumunda iki temel faktör öne çıkıyor: atmosferin alt ve üst katmanları arasındaki sıcaklık farkı ile rüzgârın yükseklikle birlikte yön ve hız değiştirmesi.

Bu koşullar bir araya geldiğinde, bulut içinde dönen dev bir hava sistemi oluşur. Bu yapı zamanla büyüyerek etkisini geniş bir alana yayabilir.

Süper hücre, sıradan bir yağış sistemi değil; atmosferin belirli koşullarında oluşan, yüksek yıkıcı potansiyele sahip bir fırtına türüdür. Türkiye’de son yıllarda daha sık görülmesi ise atmosferik dengesizlikler ve iklim değişikliğiyle ilişkilendirilmektedir.

