Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım konuşulmaya devam ediyor.
Aziz Yıldırım bakın bu kez kızı Yaz için ne yaptı: Herkes bunu konuşuyor
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için özel olarak inşa edilen 50,2 metrelik "Queen Yaz" adlı mega yat denize indirildi. Kızı Yaz Yıldırım'ın adını taşıyan lüks yat, uzun menzilli yapısı ve dikkat çeken tasarımıyla gündem oldu. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Yıldırım'ın kızı Yaz için yaptırılan 50,2 metrelik "Queen Yaz" isimli mega yat denize indirildi.
Dearsan Tersanesi'nde tamamlanan üretim sürecinin ardından gerçekleştirilen törenle suya kavuşan yat, dikkatleri üzerine çekti.
KIZI YAZ YILDIRIM'IN ADINI VERDİ
Haber Denizde'nin aktardığına göre, çelik gövde ve alüminyum üst yapı kombinasyonuyla inşa edilen "Queen Yaz", uzun menzilli ve okyanus aşırı seyahatlere uygun olarak tasarlandı.
Modern mühendislik çözümleriyle hayata geçirilen proje, sektörün öne çıkan çalışmaları arasında gösteriliyor.
Mega yatın adının, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan esinlenerek belirlendiği öğrenildi. 50,2 metre uzunluğundaki süper yatın, denize indirilmesinin ardından Yıldırım ailesinin kullanımına sunulması planlanıyor.
Projenin yönetimi More Marine tarafından yürütülürken, yatın tüm donatım ve teknik süreçlerinin tamamlandığı belirtildi. Yaptırdığı dev gemide kısa sürede gündem olurken sosyal medyada konuşulmaya başladı.