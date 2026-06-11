Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aziz Yıldırım bakın bu kez kızı Yaz için ne yaptı: Herkes bunu konuşuyor

Aziz Yıldırım bakın bu kez kızı Yaz için ne yaptı: Herkes bunu konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için özel olarak inşa edilen 50,2 metrelik "Queen Yaz" adlı mega yat denize indirildi. Kızı Yaz Yıldırım'ın adını taşıyan lüks yat, uzun menzilli yapısı ve dikkat çeken tasarımıyla gündem oldu. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Aziz Yıldırım bakın bu kez kızı Yaz için ne yaptı: Herkes bunu konuşuyor - Resim: 1

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım konuşulmaya devam ediyor.

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Aziz Yıldırım bakın bu kez kızı Yaz için ne yaptı: Herkes bunu konuşuyor - Resim: 2

Yıldırım'ın kızı Yaz için yaptırılan 50,2 metrelik "Queen Yaz" isimli mega yat denize indirildi.

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Aziz Yıldırım bakın bu kez kızı Yaz için ne yaptı: Herkes bunu konuşuyor - Resim: 3

Dearsan Tersanesi'nde tamamlanan üretim sürecinin ardından gerçekleştirilen törenle suya kavuşan yat, dikkatleri üzerine çekti.

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Aziz Yıldırım bakın bu kez kızı Yaz için ne yaptı: Herkes bunu konuşuyor - Resim: 4

KIZI YAZ YILDIRIM'IN ADINI VERDİ

Haber Denizde'nin aktardığına göre, çelik gövde ve alüminyum üst yapı kombinasyonuyla inşa edilen "Queen Yaz", uzun menzilli ve okyanus aşırı seyahatlere uygun olarak tasarlandı.

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Aziz Yıldırım bakın bu kez kızı Yaz için ne yaptı: Herkes bunu konuşuyor - Resim: 5

Modern mühendislik çözümleriyle hayata geçirilen proje, sektörün öne çıkan çalışmaları arasında gösteriliyor.

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Aziz Yıldırım bakın bu kez kızı Yaz için ne yaptı: Herkes bunu konuşuyor - Resim: 6

Mega yatın adının, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan esinlenerek belirlendiği öğrenildi. 50,2 metre uzunluğundaki süper yatın, denize indirilmesinin ardından Yıldırım ailesinin kullanımına sunulması planlanıyor.

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Aziz Yıldırım bakın bu kez kızı Yaz için ne yaptı: Herkes bunu konuşuyor - Resim: 7

Projenin yönetimi More Marine tarafından yürütülürken, yatın tüm donatım ve teknik süreçlerinin tamamlandığı belirtildi. Yaptırdığı dev gemide kısa sürede gündem olurken sosyal medyada konuşulmaya başladı.

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