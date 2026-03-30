NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde New Orleans Pelicans ve Houston Rockets karşı karşıya geldi.
Ne yaptın sen Alperen? Tarihi rekoru kırdı: Tüm dünya onu konuşuyor
NBA’de Batı Konferansı mücadelesinde Alperen Şengün fırtınası esti; milli yıldız 36 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansıyla Houston Rockets’ı New Orleans Pelicans karşısında farklı galibiyete taşırken NBA tarihine geçen istatistiklere imza attı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Alperen'in formasını giydiği Houston Rockets, ilk yarısını önde tamamladığı karşılaşmayı 134-102 kazandı.
Alperen Şengün 36 sayı ve 13 ribauntla double-double yaptı. 23 yaşındaki basketbolcu ayrıca 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla maçı tamamladı.
New Orleans Pelicans deplasmanındaki performansıyla Alperen Şengün NBA tarihine geçti. Alperen, NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaunt, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok kaydeden ilk oyuncu oldu.
Alperen ayrıca NBA tarihinde bir maçta sayı, ribaunt, asist, blok ve top çalmada bu istatistiklere Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon ve David Robinson'ın ardından ulaşan dördüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Alperen'in takımı Houston bir sonraki maçta New York ile karşılaşacak. New Orleans ise kötü grafiğe dur demek için Portland karşısına çıkacak.