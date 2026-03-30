Yeniçağ Gazetesi
30 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Ne yaptın sen Alperen? Tarihi rekoru kırdı: Tüm dünya onu konuşuyor

NBA’de Batı Konferansı mücadelesinde Alperen Şengün fırtınası esti; milli yıldız 36 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansıyla Houston Rockets’ı New Orleans Pelicans karşısında farklı galibiyete taşırken NBA tarihine geçen istatistiklere imza attı.

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Ne yaptın sen Alperen? Tarihi rekoru kırdı: Tüm dünya onu konuşuyor - Resim: 1

NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde New Orleans Pelicans ve Houston Rockets karşı karşıya geldi.

1 7
Ne yaptın sen Alperen? Tarihi rekoru kırdı: Tüm dünya onu konuşuyor - Resim: 2

Alperen'in formasını giydiği Houston Rockets, ilk yarısını önde tamamladığı karşılaşmayı 134-102 kazandı.

2 7
Ne yaptın sen Alperen? Tarihi rekoru kırdı: Tüm dünya onu konuşuyor - Resim: 3

Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, New Orleans Pelicans karşısında takımını galibiyete taşırken tarihe geçen bir performansa imza attı ve dünya basınında adından söz ettirdi.

3 7
Ne yaptın sen Alperen? Tarihi rekoru kırdı: Tüm dünya onu konuşuyor - Resim: 4

Alperen Şengün 36 sayı ve 13 ribauntla double-double yaptı. 23 yaşındaki basketbolcu ayrıca 7 asist, 3 top çalma ve 3 blokla maçı tamamladı.

4 7
Ne yaptın sen Alperen? Tarihi rekoru kırdı: Tüm dünya onu konuşuyor - Resim: 5

New Orleans Pelicans deplasmanındaki performansıyla Alperen Şengün NBA tarihine geçti. Alperen, NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaunt, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok kaydeden ilk oyuncu oldu.

5 7
Ne yaptın sen Alperen? Tarihi rekoru kırdı: Tüm dünya onu konuşuyor - Resim: 6

Alperen ayrıca NBA tarihinde bir maçta sayı, ribaunt, asist, blok ve top çalmada bu istatistiklere Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon ve David Robinson'ın ardından ulaşan dördüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.

6 7
Ne yaptın sen Alperen? Tarihi rekoru kırdı: Tüm dünya onu konuşuyor - Resim: 7

Alperen'in takımı Houston bir sonraki maçta New York ile karşılaşacak. New Orleans ise kötü grafiğe dur demek için Portland karşısına çıkacak.

7 7
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro