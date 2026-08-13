NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor

Dünya spor ekonomisinde dengeleri değiştirecek büyüklükte bir anlaşmaya imza atıldı.
NBA'in en köklü ve küresel ölçekte en tanınan organizasyonlarından Los Angeles Lakers'ın kontrol hissesi, 12,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden el değiştiriyor.
Dünya spor ekonomisinde dengeleri değiştirecek büyüklükte bir anlaşmaya imza atıldı.
NBA'in en köklü ve küresel ölçekte en tanınan organizasyonlarından Los Angeles Lakers'ın kontrol hissesi, 12,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden el değiştiriyor.
YENİ SAHİPLER JOSH KUSHNER İLE BOB IGER OLUYOR
Yatırımcı Josh Kushner ile eski Disney CEO'su Bob Iger'ın yer aldığı grubun Lakers'ın kontrolünü devralması konusunda anlaşmaya varıldı.
İşlemin tamamlanabilmesi için NBA Yönetim Kurulu'nun onayı gerekiyor.
SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK TAKIM SATIŞI
Onayın çıkması halinde anlaşma, açıklanan rakam itibarıyla spor tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen en pahalı takım satışı olacak.
ANLAŞMA BİR HAFTA SONUNDA TAMAMLANDI
Josh Kushner'ın Lakers'ın çoğunluk hissesini elinde bulunduran Mark Walter'a geçen cuma günü ulaştığı, tarafların hemen görüşmelere başladığı ve milyarlarca dolarlık anlaşmanın yalnızca bir hafta sonu içerisinde şekillendiği belirtildi.
LAKERS ZİRVEYE YERLEŞTİ
12,5 milyar dolarlık rakam, yakın dönemde gerçekleşen diğer dev spor yatırımlarını da geride bıraktı.
Lakers'ın yeni değerlemesi, geçtiğimiz yıl kontrol hissesi el değiştiren Boston Celtics'in 6,1 milyar dolarlık değerinin iki katından fazla.
BİR YILDA 2,5 MİLYAR DOLARLIK FARK
Satışın en dikkat çekici taraflarından biri ise Lakers'ın değerindeki olağanüstü yükseliş oldu.
Mark Walter, Lakers'ın çoğunluk hissesini Haziran 2025'te kulübü 10 milyar dolar değerleyen bir işlemle satın almıştı.
Yeni anlaşmadaki değerleme ise yalnızca yaklaşık bir yıl sonra 12,5 milyar dolara ulaştı.
Bu anlaşmayla birlikte spor tarihinin en büyük takım satışları da gündeme geldi.
İşte spor takımı satışlarında en büyük ilk 10 anlaşma:
1. Los Angeles Lakers - Basketbol (12,5 milyar $)
2. Seattle Seahawks - Amerikan Futbolu (9,6 milyar $)
3. Boston Celtics - Basketbol (6,1 milyar $)
4. Washington Commanders - Amerikan Futbolu (6,05 milyar $)
5. Mercedes - Formula 1 (6 milyar $)
6. Chelsea - Futbol (5,4 milyar $)
7. McLaren - Formula 1 (5 milyar $)
8. Denver Broncos - Amerikan Futbolu (4,65 milyar $)
9. Phoenix Suns / Phoenix Mercury - Basketbol (4 milyar $)
10. Dallas Mavericks - Basketbol (3,5 milyar $)