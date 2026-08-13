NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor

BİR YILDA 2,5 MİLYAR DOLARLIK FARK

Satışın en dikkat çekici taraflarından biri ise Lakers'ın değerindeki olağanüstü yükseliş oldu.

Mark Walter, Lakers'ın çoğunluk hissesini Haziran 2025'te kulübü 10 milyar dolar değerleyen bir işlemle satın almıştı.

Yeni anlaşmadaki değerleme ise yalnızca yaklaşık bir yıl sonra 12,5 milyar dolara ulaştı.