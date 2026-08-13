Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor

NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor

Los Angeles Lakers'ın kontrol hissesi 12,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden Josh Kushner ve Bob Iger'ın yer aldığı yatırım grubuna satılıyor. Anlaşma NBA tarafından onaylanırsa spor tarihinin en pahalı takım satışı olacak.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 1

Dünya spor ekonomisinde dengeleri değiştirecek büyüklükte bir anlaşmaya imza atıldı.

NBA'in en köklü ve küresel ölçekte en tanınan organizasyonlarından Los Angeles Lakers'ın kontrol hissesi, 12,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden el değiştiriyor.

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 2

YENİ SAHİPLER JOSH KUSHNER İLE BOB IGER OLUYOR

Yatırımcı Josh Kushner ile eski Disney CEO'su Bob Iger'ın yer aldığı grubun Lakers'ın kontrolünü devralması konusunda anlaşmaya varıldı.

İşlemin tamamlanabilmesi için NBA Yönetim Kurulu'nun onayı gerekiyor.

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 3

SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK TAKIM SATIŞI

Onayın çıkması halinde anlaşma, açıklanan rakam itibarıyla spor tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen en pahalı takım satışı olacak.

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 4

ANLAŞMA BİR HAFTA SONUNDA TAMAMLANDI

Josh Kushner'ın Lakers'ın çoğunluk hissesini elinde bulunduran Mark Walter'a geçen cuma günü ulaştığı, tarafların hemen görüşmelere başladığı ve milyarlarca dolarlık anlaşmanın yalnızca bir hafta sonu içerisinde şekillendiği belirtildi.

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 5

LAKERS ZİRVEYE YERLEŞTİ

12,5 milyar dolarlık rakam, yakın dönemde gerçekleşen diğer dev spor yatırımlarını da geride bıraktı.

Lakers'ın yeni değerlemesi, geçtiğimiz yıl kontrol hissesi el değiştiren Boston Celtics'in 6,1 milyar dolarlık değerinin iki katından fazla.

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 6

BİR YILDA 2,5 MİLYAR DOLARLIK FARK

Satışın en dikkat çekici taraflarından biri ise Lakers'ın değerindeki olağanüstü yükseliş oldu.

Mark Walter, Lakers'ın çoğunluk hissesini Haziran 2025'te kulübü 10 milyar dolar değerleyen bir işlemle satın almıştı.

Yeni anlaşmadaki değerleme ise yalnızca yaklaşık bir yıl sonra 12,5 milyar dolara ulaştı.

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 7

Bu anlaşmayla birlikte spor tarihinin en büyük takım satışları da gündeme geldi.

İşte spor takımı satışlarında en büyük ilk 10 anlaşma:

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 8

1. Los Angeles Lakers - Basketbol (12,5 milyar $)

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 9

2. Seattle Seahawks - Amerikan Futbolu (9,6 milyar $)

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 10

3. Boston Celtics - Basketbol (6,1 milyar $)

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 11

4. Washington Commanders - Amerikan Futbolu (6,05 milyar $)

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 12

5. Mercedes - Formula 1 (6 milyar $)

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 13

6. Chelsea - Futbol (5,4 milyar $)

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 14

7. McLaren - Formula 1 (5 milyar $)

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 15

8. Denver Broncos - Amerikan Futbolu (4,65 milyar $)

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 16

9. Phoenix Suns / Phoenix Mercury - Basketbol (4 milyar $)

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NBA'de spor tarihinin en büyük anlaşması: Los Angeles Lakers rekor bedelle satılıyor - Resim: 17

10. Dallas Mavericks - Basketbol (3,5 milyar $)

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