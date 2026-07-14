İnsanlığın uzay serüveninin başlangıcından bu yana fırlatılan uydu ve roketler, görevlerini tamamladıktan sonra yörüngede başıboş dolaşan birer enkaza dönüşüyor. Bugün Dünya çevresinde serbestçe dönen ömrünü tamamlamış uydular, fırlatma esnasında ayrılan devasa roket gövdeleri ve geçmişteki çarpışmalardan kalan milyonlarca mikro parçacık yer alıyor.
NASA çağrı yaptı: Çöpü temizle, 3 milyon doları kap
Dünya yörüngesini tehdit eden uzay çöpleri için harekete geçen NASA, bu kozmik atıkları temizleyecek yenilikçi fikirler arıyor. Ajans, yörünge temizliği için en etkili çözümü sunan kişi veya ekiplere toplamda 3 milyon dolar ödül dağıtacağını açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu kirliliğin yarattığı asıl tehdit ise bu parçaların ulaştığı hızdan kaynaklanıyor. Yörüngedeki atıklar saatte yaklaşık 28.000 kilometre gibi sıra dışı bir hızla hareket ediyor.
Bu hız seviyesinde, sadece 1 santimetrelik küçük bir boya tabakası veya bir cıvata bile aktif bir uyduya ya da astronotların görev yaptığı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) çarptığında adeta bir el bombası etkisiyle büyük hasar verebiliyor.
NASA yetkilileri, mevcut sistemlerle büyük boyutlu çöplerin takip edilebildiğini ancak özellikle 1 ila 10 santimetre boyutlarındaki milyonlarca küçük parçanın temizlenmesinin günümüz yöntemleriyle neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.
Düzenlenen yarışma sadece Dünya yörüngesini kurtarmayı amaçlamıyor; aynı zamanda gelecekte Ay ve Mars üzerinde kurulması planlanan üslerde ortaya çıkacak atık sorununu da çözmeyi hedefliyor. Yarışma sayesinde, derin uzay görevlerinde ortaya çıkacak atıkları geri dönüştürerek yeniden kullanılabilir malzemelere çevirecek yaratıcı fikirlerin bulunması amaçlanıyor.
3 milyon dolarlık büyük ödülü kazanmak ve uzay tarihine adını yazdırmak isteyen bilim insanları ile girişimciler şimdiden projelerini hazırlamaya başladı. Masadaki fütüristik çözüm önerileri arasında şunlar öne çıkıyor:
Devasa uzay ağları,
Çöpleri yakalayarak atmosfere doğru yönlendirecek manyetik kollar,
Gelişmiş lazer sistemleri.
Eğer yörüngedeki bu tehlikeli kirliliğin önüne geçilemezse, yaşanacak tek bir çarpışmanın diğer çarpışmaları da tetikleyeceği zincirleme bir reaksiyonun başlaması muhtemel bir olasılık. Böyle bir senaryoda Dünya yörüngesi tamamen kullanılamaz hale gelebilir. NASA'nın başlattığı bu küresel seferberlik, gelecekte gökyüzünün güvenliğini korumak adına hayati bir adım olarak görülüyor.