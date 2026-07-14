NASA çağrı yaptı: Çöpü temizle, 3 milyon doları kap

Eğer yörüngedeki bu tehlikeli kirliliğin önüne geçilemezse, yaşanacak tek bir çarpışmanın diğer çarpışmaları da tetikleyeceği zincirleme bir reaksiyonun başlaması muhtemel bir olasılık. Böyle bir senaryoda Dünya yörüngesi tamamen kullanılamaz hale gelebilir. NASA'nın başlattığı bu küresel seferberlik, gelecekte gökyüzünün güvenliğini korumak adına hayati bir adım olarak görülüyor.