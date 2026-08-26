Yeniçağ Gazetesi
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Napolyon döneminden kaldı: Venedik adası satışta

Venedik Lagünü’ndeki 5 bin 700 metrekarelik Crevan Adası, restore edilen tarihi kalesi, özel iskeleleri ve geniş bahçeleriyle yeni sahibini bekliyor. Napolyon döneminden izler taşıyan özel adanın satış fiyatı ise yalnızca ciddi alıcılara açıklanıyor.

Kaynak: Diğer
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Napolyon döneminden kaldı: Venedik adası satışta - Resim: 1

Venedik Lagünü içinde yer alan ve tarihi Napolyon dönemine dayanan 5 bin 700 metrekarelik Crevan Adası, yenilenmiş tarihi kalesi, peyzajlı bahçeleri ve özel iskeleleriyle birlikte yeni sahibini arıyor. Yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki bu özel mülkün satış fiyatı, yalnızca konuya gerçekten ilgi gösteren potansiyel alıcılara bildirilecek.

Geçmişi Napolyon devrine uzanan bu Venedik Lagünü adası; ihtişamlı tarihi kalesi, geniş yeşil alanları, kendine ait iskeleleri ve eşsiz Venedik manzarasıyla satış listesindeki yerini aldı. Adanın mülkiyetini devralmak isteyenlerin ödemesi gereken bedel gizli tutuluyor olup, yalnızca ciddi alıcılarla paylaşılacak...

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Napolyon döneminden kaldı: Venedik adası satışta - Resim: 2

The Guardian’ın haberine göre Crevan, Burano ve Torcello adalarına tekneyle birkaç dakika, Venedik’e ise yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kalabalık turistik bölgelerin dışında kalan adaya, satış ilanında "huzur ve güzellik vahası" deniliyor.

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Napolyon döneminden kaldı: Venedik adası satışta - Resim: 3

Crevan Adası toplam 5 bin 700 metrekarelik bir alana sahip. Ada üzerindeki en dikkat çekici yapı, restore edilerek konuta dönüştürülen 215 metrekarelik askerî kale.

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Napolyon döneminden kaldı: Venedik adası satışta - Resim: 4

Mülk ilanına göre adada çim alanlar, yetişkin ağaçlar, süs bitkileri, sebze ve meyve bahçeleri bulunuyor. Bahçelerin içinden geçen yollar iki özel tekne iskelesine ulaşıyor. Adada ayrıca küçük bir iç kanal ve helikopter pisti var.

Tarihi yapı dört ana oda ve iki banyodan oluşuyor. Binada elektrik, şebeke suyu, ısıtma ve klima sistemi bulunuyor. Eski görevli lojmanı da adadaki yardımcı yapılar arasında yer alıyor.

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Napolyon döneminden kaldı: Venedik adası satışta - Resim: 5

VENEDİK'İ KORUMAK İÇİN KULLANILDI

Crevan’ın askerî geçmişi 1806’daki Fransız yönetimi dönemine dayanıyor. Ada, Venedik Lagünü’nün kuzey girişlerini Avusturya İmparatorluğu’na karşı koruyacak savunma sisteminin bir parçası olarak düzenlendi.

Crevan, 1815’te Avusturya yönetimine geçti ve buradaki askerî yapı bu dönemde genişletildi. Veneto’nun 1866’da İtalya Krallığı’na katılmasının ardından ada İtalyan devletinin mülkiyetine geçti.

Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar askerî amaçlarla kullanılan Crevan, daha sonra özel mülkiyete devredildi. Uzun süre bakımsız kalan yapılar, 1996’da başlatılan restorasyon çalışmasıyla özgün mimarileri korunarak konuta dönüştürüldü.

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Napolyon döneminden kaldı: Venedik adası satışta - Resim: 6

Adanın satışı, lüks gayrimenkul şirketi Lionard Luxury Real Estate tarafından yürütülüyor. Crevan ayrıca Christie’s International bağlantılı Dimora Italian Real Estate’in portföyünde de yer alıyor.

Satış bedeli kamuoyuna açıklanmadı. İlanda fiyatın yalnızca başvuruda bulunan potansiyel alıcılara bildirileceği ifade ediliyor.

Lionard Luxury Real Estate’in kurucusu ve Üst Yöneticisi Dimitri Corti, Crevan’ın Venedik’ten uzaklaşmadan dış dünyadan çekilme imkânı sunduğunu dile getirdi. Corti, alıcının yalnızca bir konut ve araziye değil, mahremiyet sağlayan bir yaşam alanına ve korunması gereken bütün bir manzaraya sahip olacağını söyledi.

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Napolyon döneminden kaldı: Venedik adası satışta - Resim: 7

Crevan, Venedik Lagünü’nde satışa çıkarılan tek özel ada değil. Swarovski kristal imparatorluğunun mirasçılarından birinin uzun yıllar sahibi olduğu Santa Cristina Adası, haziran ayında yaklaşık 24 milyon euro bedelle satışa sunuldu. Santa Cristina’daki mülkün büyük bir villası, tuzlu su havuzu ve üzüm bağları bulunuyor.

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