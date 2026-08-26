Napolyon döneminden kaldı: Venedik adası satışta

Venedik Lagünü içinde yer alan ve tarihi Napolyon dönemine dayanan 5 bin 700 metrekarelik Crevan Adası, yenilenmiş tarihi kalesi, peyzajlı bahçeleri ve özel iskeleleriyle birlikte yeni sahibini arıyor. Yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki bu özel mülkün satış fiyatı, yalnızca konuya gerçekten ilgi gösteren potansiyel alıcılara bildirilecek.
Geçmişi Napolyon devrine uzanan bu Venedik Lagünü adası; ihtişamlı tarihi kalesi, geniş yeşil alanları, kendine ait iskeleleri ve eşsiz Venedik manzarasıyla satış listesindeki yerini aldı. Adanın mülkiyetini devralmak isteyenlerin ödemesi gereken bedel gizli tutuluyor olup, yalnızca ciddi alıcılarla paylaşılacak...