Napolyon döneminden kaldı: Venedik adası satışta

Mülk ilanına göre adada çim alanlar, yetişkin ağaçlar, süs bitkileri, sebze ve meyve bahçeleri bulunuyor. Bahçelerin içinden geçen yollar iki özel tekne iskelesine ulaşıyor. Adada ayrıca küçük bir iç kanal ve helikopter pisti var.

Tarihi yapı dört ana oda ve iki banyodan oluşuyor. Binada elektrik, şebeke suyu, ısıtma ve klima sistemi bulunuyor. Eski görevli lojmanı da adadaki yardımcı yapılar arasında yer alıyor.