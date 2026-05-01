Kenya’nın başkenti Nairobi’de günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, hayatı felç eden büyük bir sele dönüştü.
Nairobi’de sel felaketi: Evler sular altında kaldı, hayat durma noktasına geldi
Kenya’nın başkenti Nairobi’de etkili olan şiddetli yağışlar yolları göle çevirdi. Araçlar yollarda mahsur kalırken, evlerini su basan çok sayıda kişi eşyalarını alarak bölgeden tahliye edildi.
Özellikle alçak kesimler ile altyapısı yetersiz düzensiz yerleşim bölgelerinde sel suları kısa sürede yükselerek çok sayıda evi sular altında bıraktı.
Cadde ve sokaklar adeta nehre dönüşürken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.
Sel felaketi nedeniyle birçok mahallede yollar çöktü, elektrik kesintileri yaşandı ve günlük yaşam durma noktasına geldi.
Evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda kişi güvenli bölgelere sevk edilirken, yetkililer yeni yağış uyarılarında bulundu.
Öte yandan Kenya’da geçen ay meydana gelen sellerde 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.