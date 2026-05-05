Yeniçağ Gazetesi
05 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 16°
Mutluluğun zirve yaptığı yaş açıklandı: Sonuç herkesi şaşırttı

Bilimsel araştırma mutluluğun zirve yaşını 47 olarak açıkladı. Uzmanlara göre 40’lı yaşların sonu bir kriz değil, fiziksel ve zihinsel “altın çağ”. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve artan öz farkındalık, bu dönemde mutluluğu zirveye taşıyor.

Uzun yıllar boyunca toplumda hâkim olan görüş, gençlik döneminin enerji, sağlık ve mutluluğun en yoğun yaşandığı zaman dilimi olduğunu savunuyordu.

30’lu yaşlardan sonra ise fiziksel ve ruhsal bir düşüşün başladığı düşünülüyordu. Ancak Birleşik Krallık’ta 2.000 kişiyle yapılan güncel bir araştırma, bu algıyı kökten değiştiriyor. Bulgular, modern birey için mutluluk ve sağlık dengesinin zirve yaptığı yaşın 47 olduğunu ortaya koyuyor.

40’LI YAŞLARDA ÖNCELİKLER DEĞİŞİYOR

Uzmanlara göre 40’lı yaşların sonundaki bu yükseliş, bireylerin yaşam önceliklerinin dönüşmesiyle doğrudan bağlantılı. Araştırmayı yürüten klinik eğitim uzmanı Miranda Pascucci, bu dönemde dış görünüşten çok bedenin işleyişine ve genel iyilik haline odaklanıldığını ifade ediyor.

Katılımcıların önemli bir kısmı, 40 yaş sonrasında bedenlerini daha iyi tanıdıklarını ve bu farkındalığın yaşam kalitesini artırdığını belirtiyor. 20’li yaşlardaki "beğenilme kaygısı", yerini 40’lı yaşlarda "kendini iyi hissetme" anlayışına bırakıyor. Ankete katılanların %35’i, başkalarının düşüncelerini daha az önemsediklerini ve bunun zihinsel özgürlük sağladığını dile getiriyor.

SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR MUTLULUĞU ARTIRIYOR

Araştırma, mutluluğun artmasında yaşam tarzı değişimlerinin de kritik rol oynadığını gösteriyor. 40 yaş üstü bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimseme oranı gençlere kıyasla daha yüksek. Katılımcıların dörtte birinden fazlası, önceki yıllardaki düzensiz yaşamın etkilerini fark ederek daha dengeli bir rutine yöneldiklerini ifade ediyor.

Daha az alkol tüketimi, düzenli uyku ve sebze ağırlıklı beslenme gibi alışkanlıklar bu dönemin temelini oluşturuyor. Ayrıca katılımcıların %26’sı, çocukları ve torunlarıyla geçirilen zamanın hem fiziksel hareketliliği artırdığını hem de mutluluğu desteklediğini belirtiyor.

YAŞLILIK ALGISI DEĞİŞİYOR

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise yaşlılık algısındaki değişim oldu. Daha önce 62 olarak kabul edilen yaşlılık sınırı, yeni verilerle 69’a yükseldi. Bu durum, artan yaşam kalitesi ve tıbbi gelişmeler sayesinde bireylerin kendilerini daha uzun süre genç ve üretken hissettiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar ise bu durumun rehavete yol açmaması gerektiğini vurguluyor. Sağlık Koçu Donna Bartoli, kaliteli bir yaşlılık dönemi için gerekli alışkanlıkların 40’lı yaşlarda hatta daha erken dönemde kazanılması gerektiğini hatırlatıyor. Araştırmaya göre, 47 yaşındaki zirve mutluluk seviyesine ulaşmak için sağlam bir sağlık temeli büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
