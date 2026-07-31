Müteahhitlere kötü, konut mağdurlarına iyi haber: Yargıtay son noktayı koydu

Konut dolandırıcılığı sayısında artış yaşanıyor. Bir tüketici, arsa payı karşılığı inşa edilen bir projeden hayalini kurduğu konutu satın alarak taşındı. Elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini tamamlayıp evinde yaşamaya başlayan vatandaş, bir süre sonra oturduğu gayrimenkulün ikinci bir kişiye daha satıldığını öğrendi.