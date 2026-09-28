Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı

Türe, çocuklarının da yardımıyla koyunlarını suya tek tek sokarak yıkıyor. Yaklaşık 8 yıldır besicilik yaptığını belirten Türe, hayvanlarını her yıl kış öncesinde aynı yöntemle yıkadığını ifade ederek, "Her yıl bunu yapıyorum. Hayvanları kışa hazırlıyorum" dedi.