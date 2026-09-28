Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı

Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı

Muş’un Hasköy ilçesinde 8 yıldır besicilik yapan 6 çocuk babası Erkan Türe, koyunlarını kışa hazırlamak için her yıl aynı geleneği sürdürüyor. Tek tek koyunları yıkanması renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA
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Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı - Resim: 1

Muş'un Hasköy ilçesinde 8 yıldır besicilik yapan 6 çocuk babası Erkan Türe, koyunlarını kışa hazırlamak için her yıl Karasu Nehri’nde tek tek yıkıyor.

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Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı - Resim: 2

Hasköy'de yaşayan besici Erkan Türe, kış ayları öncesinde koyunlarının bakımını yapmak amacıyla her yıl Düzkışla beldesindeki Karasu Nehri’ne götürüyor.

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Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı - Resim: 3

Türe, çocuklarının da yardımıyla koyunlarını suya tek tek sokarak yıkıyor. Yaklaşık 8 yıldır besicilik yaptığını belirten Türe, hayvanlarını her yıl kış öncesinde aynı yöntemle yıkadığını ifade ederek, "Her yıl bunu yapıyorum. Hayvanları kışa hazırlıyorum" dedi.

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Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı - Resim: 4

Türe, çocuklarının yardımıyla koyunları tek tek Karasu Nehri’ne sokarak yıkarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı - Resim: 5
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Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı - Resim: 6
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Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı - Resim: 7
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Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı - Resim: 8
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