Muş'un Hasköy ilçesinde 8 yıldır besicilik yapan 6 çocuk babası Erkan Türe, koyunlarını kışa hazırlamak için her yıl Karasu Nehri’nde tek tek yıkıyor.
Muş'ta nehirde koyunları tek tek yıkadı
Muş’un Hasköy ilçesinde 8 yıldır besicilik yapan 6 çocuk babası Erkan Türe, koyunlarını kışa hazırlamak için her yıl aynı geleneği sürdürüyor. Tek tek koyunları yıkanması renkli görüntülere sahne oldu.Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
1 8
Hasköy'de yaşayan besici Erkan Türe, kış ayları öncesinde koyunlarının bakımını yapmak amacıyla her yıl Düzkışla beldesindeki Karasu Nehri’ne götürüyor.
2 8
Türe, çocuklarının da yardımıyla koyunlarını suya tek tek sokarak yıkıyor. Yaklaşık 8 yıldır besicilik yaptığını belirten Türe, hayvanlarını her yıl kış öncesinde aynı yöntemle yıkadığını ifade ederek, "Her yıl bunu yapıyorum. Hayvanları kışa hazırlıyorum" dedi.
3 8
Türe, çocuklarının yardımıyla koyunları tek tek Karasu Nehri’ne sokarak yıkarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
4 8
5 8
6 8
7 8
8 8