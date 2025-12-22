İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük ile olan bir anısını anlattı.

Ongun, Küçük'ün kendisine geçen sene asgari ücret ile ilgili mesaj attığını ve 'Ekrem bey fırsatı kaçırmasın' dediğini aktardı.

Ongun’un paylaşımı şöyle:

“Geçen yıl bu zamanlar… Asgari ücrete yapılan küçük zam, büyük tepki toplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert eleştiriliyordu.

Aynı akşam evdeyim. Telefonuma Whatsapp’tan bir mesaj geldi. Yazan Cem Küçük. Diyor ki; “Murat, asgari ücret işinde büyük yanlış yaptılar. Hükümete GOL ATMAK için büyük fırsat. Ekrem Bey (İmamoğlu) fırsatı kaçırmasın, bir tweet atsın büyük PUAN TOPLAR.”

Goller, puanlar, Cem Küçükler…

Şaşırdım. Bu anıyı neden anlattım? Hükümet asgari ücret artışında elini bol tutmalı. En yakınındakiler bile bu konuda hassas. Belki Cem gibi tepkilerini farklı metodlarla gösteriyorlar ama hassaslar.

Üstelik Cem tek değil.

Yakınlarınızda çok Cem var.”