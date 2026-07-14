Murat Nehri’nde zamana karşı yarış: Küçük Berat için İHA ve sonar cihazları devreye girdi

Ekipler, nehir boyunca belirlenen noktalarda sonar cihazı, 4 bot, 2 rafting ekibi, 2 drone ve 1 insansız hava aracı (İHA) desteğiyle hem su üstünde hem de su altında aramalarına aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 40 kilometrelik alanda arama yapılırken, Muş Belediyesi ile Kızılay ekipleri de bölgede bekleyişini sürdüren aile fertleri ve görevlilere ikramlarda bulunarak destek sağlıyor.