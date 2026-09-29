Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı

Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı

Gazeteci Murat Ağırel, fon krizine ilişkin yazısında Özata Denizcilik, Kiler Holding ve Altınkılıç’taki hisse hareketleri ile ortaklık yapılarını gündeme taşıdı. Ağırel, işlemlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 1

Murat Ağırel, Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazısında fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 2

Ağırel, yıllardır yapılan uyarıların dikkate alınmadığını ve denetim konusunda görevli kurumların sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 3

Ağırel, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili bir iddia nedeniyle gündeme geldiğini yazdı.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 4

İddiaya göre çift, 163 milyon liralık hisse aldı ve hisselerden 2 milyar 170 milyon liralık değerle çıktı. Ağırel, Kiler Holding’in KAP’ta yer alan ortaklık yapısına da dikkat çekti.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 5

Nahit, Ümit ve Vahit Kiler’in sermaye paylarının yüzde 26,69’ar olduğunu aktaran Ağırel, Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon’un yüzde 6,31, Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest Fonu’nun ise yüzde 4 paya sahip olduğunu belirtti.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 6

Yazıda Kiler Holding’in 1,1 trilyon liralık zirve değerinin 40,7 milyar liraya gerilediği, değer kaybının yüzde 96,4 olduğu belirtildi.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 7

Hedef Holding’in değeri 1,2 trilyon liradan 34,3 milyar liraya düşerken kayıp yüzde 97,1 olarak aktarıldı.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 8

Destek’in ise 1,3 trilyon liralık zirve değerinden 391,3 milyar liraya gerilediği ve yüzde 70,4 kayıp yaşadığı ifade edildi.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 9

Ağırel, Kiler Holding yönetim kurulu başkanvekili ve büyük ortaklarından Vahit Kiler’in eski AK Parti Bitlis milletvekili olduğunu yazdı.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 10

Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da yönetim kurulunda bağımsız üye bulunduğunu belirtti.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 11

Kiler Holding’in 2026 yılının ilk yarısında 1,71 milyar lira konsolide net zarar açıkladığını yazısına ekledi.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 12

Ağırel, 16 Eylül tarihli KAP bildirimlerinde Ümit ve Vahit Kiler adına aynı işlem ve pay bakiyelerinin yer almasına da dikkat çekti.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 13

Ağırel, iki ayrı belgenin neden iki kişi adına düzenlendiğinin şirket ve MKK tarafından açıklanması gerektiğini ifade etti.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 14

Ağırel, Altınkılıç’ın ortaklık yapısına göre Mehmet Ali Altınkılıç’ın yüzde 29,43, Kemal Altınkılıç’ın yüzde 25,94 ve Fatih Altınkılıç’ın yüzde 3,49 paya sahip olduğunu aktardı.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 15

Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nun payı ise yüzde 8,21 olarak belirtildi. Mehmet Ali Altınkılıç’ın oy hakkının yüzde 36,79, Kemal Altınkılıç’ın oy hakkının yüzde 32,77 olduğu kaydedildi.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 16

Ağırel, sermaye payları ile oy hakları arasındaki farkın pay gruplarındaki imtiyazlarla bağlantılı olduğunu belirtti.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 17

Mehmet Ali Altınkılıç’ın Bayrampaşa Belediyesi’ndeki resmi özgeçmişine göre iki dönem AK Parti Bayrampaşa ilçe başkan yardımcılığı yaptığı ve AK Parti meclis üyesi olduğu aktarıldı.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 18

Tera Portföy’ün işlemlerine göre yönetilen fonların Altınkılıç’taki toplam payı 24 Ağustos’ta 3 milyon 597 bin 688 adet net alımla yüzde 12,27’den yüzde 15,48’e çıktı.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 19

27 Ağustos’ta ise 2 milyon 355 bin 392 adet net satış yapıldı ve oran yüzde 15,78’den yüzde 13,68’e geriledi.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 20

MKK’nin 31 Ağustos tarihli tablosunda Tera’nın Birinci Serbest Fonu’nun payının yüzde 7,05’ten yüzde 2,71’e düştüğünü belirten Ağırel, Altınkılıç’ın 2025 yılında 121,7 milyon, 2026’nın ilk yarısında ise 157 milyon lira net zarar açıkladığını yazdı.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 21

Ağırel, aktardığı şirket ve hisse bilgilerini tek bir suçlama kapsamında değerlendirmediğini vurguladı.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 22

Özata hisseleriyle ilgili SPK’nin suç duyurusu kararını, İsmet Öğüt ve Melis Sandal’ın mal varlığı tedbiri listesinde yer almasını da yazısında aktardı. Sandal tarafının yüksek tutarlı çıkış iddiasını reddettiğini belirtti.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 23

Ağırel, fonların hangi tarihlerde kimler tarafından alınıp satıldığının, fonların yoğunlaştığı şirketlerde yöneticilerin ne bildiğinin ve siyasi görevi bulunan kişilerle ilgili işlemlerin kayıtlarla örtüşüp örtüşmediğinin ortaya çıkarılması gerektiğini savundu.

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Murat Ağırel tek tek yazdı: Çöken fonlardaki ağ ortaya çıktı - Resim: 24

Yazıda, bunun fon portföyleri, KAP bildirimleri, banka ve aracı kurum kayıtlarının birlikte incelenmesiyle mümkün olacağı ifade edildi.

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