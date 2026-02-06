Melih Gökçek'in, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel müdürü olduğu dönemde 29 çocuğun kaçırılarak yurtdışına satıldığı iddia edilmiş, fakat Melih Gökçek konu ile ilgili soruşturma dahi geçirmemişti.

Epstein dosyasının ABD tarafından kamuoyuyla paylaşılması sonrası 29 çocuğun akıbeti yeniden konuşulmaya başlandı.

Melih Gökçek ise, Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuk satışıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında herkese dava açacağını açıkladı.

Gazeteci Murat Ağırel, Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan çocuk satışı olayı ile ilgili geçmişte ortaya atılan iddiaları, Melih Gökçek’in anlattığını belirterek, konuya ilişkin belgeleri paylaştı.

Ağırel, “Kimin hakkında suç duyurusunda bulunacak bilmiyorum ama aşağıda eklediğim belgeleri savunmada kullanabilirsiniz” sözlerini sarf etti.

"ÇOCUK SATIŞI OLAYINI ANLATAN KENDİSİ"

X hesabından paylaşımda bulunan Ağırel şunları söyledi,

“Sayın Melih Gökçek, Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuk satışıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında herkese dava açacağını belirtmiş.

Ben bu konuyu Parsel Parsel kitabımda yazdım. Belgelerini yayımladım.

Burada da aynı belgeleri paylaşıyorum.

Oysa ki bu olayı da anlatan kendisi.

Kimin hakkında suç duyurusunda bulunacak bilmiyorum ama aşağıda eklediğim belgeleri savunmada kullanabilirsiniz.

Şimdi soruyorum:

Fransa’ya ve ABD’ye verilen çocuklar hangi hukuki süreçlerle verildi?

Yüz sayfalık müfettiş raporunda yer alan tespitlere rağmen neden Danıştay’da başka bir dava açıldı?”

İşte Ağırel’in paylaştığı o belgeler: