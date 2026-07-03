Yeniçağ Gazetesi
03 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası

Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası

Erzincan'da kışın buz sarkıtlarıyla, yazın ise coşkun akan suyu ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeken Girlevik Şelalesi, sıcak havalarda ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği turizm noktalarından biri oldu.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 1

Kış aylarında buzul sarkıtlarıyla dikkat çeken Erzincan Girlevik Şelalesi, yazın başka bir güzelliği kavuşuyor. Suyun 40 metre yükseklikten düştüğü şelale, ziyaretçi akınına uğruyor.

1 12
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 2

Erzincan'a yaklaşık 30 metre uzaklıkta Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde, 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, kışın ayrı yazın ayrı bir güzellik taşıyor.

2 12
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 3

Beyaz örtüyle kaplandığı kış aylarında sarkıtlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, yazın ise 40 metreden düşen suyu ve yeşiliyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Girlevik Şelalesi, yemyeşil doğası ve serin atmosferiyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

3 12
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 4

Kardeşi Erva Koşan ile şelaleyi gezen İlayda Reyyan Koşan, "Erzincan'ın doğa harikalarından biri olan Girlevik Şelalesi'ni gezmeye geldik. Buradaki doğa atmosferi çok güzel. Herkesi buraya bekleriz" dedi.

4 12
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 5

Ankara'dan Erzincan'a geldiğini belirten Sabriye Yıldız ise "Almanya'dan misafirlerimi Girlevik Şelalesi'ni gezmeleri için getirdim. Bence bu doğal güzelliği herkesin görmesi gerekiyor.

5 12
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 6

Buranın tanıtımının daha iyi yapılması lazım. Erzincan'ın en güzel yerlerinden biri burası. Yemek yemek, oturmak, kahve içmek ve birlikte vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Serinlemek isteyen herkesi Erzincan'a, Girlevik Şelalesi'ni görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

6 12
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 7
7 12
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 8
8 12
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 9
9 12
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 10
10 12
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 11
11 12
Munzur Dağı’nın saklı hazinesi: Turistlerin yeni rotası - Resim: 12
12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro